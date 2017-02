Juan Vidal abre la pasarela de IFEMA

La 65ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ya está aquí. Este jueves ha arrancado con la presentación de Desigual, que desfiló con su colección Extraordinary en Nueva York, y el espectáculo de Roberto Verino, que como Tommy Hilfiger o Burberry, se ha apuntado al 'see now, buy now, con una colección primavera verano para 2017.

En esta nueva edición, MFWM cuenta con importantes novedades e incorporaciones como Custo Barcelona, Marcos Luengo, el 'otro' diseñador de la reina Letizia, y Menchén Tomás. Un total de 43 diseñadores y marcas participantes en esta edición se subirán a la pasarela donde presentarán sus colecciones otoño invierno 2017-2018, además de quince jóvenes diseñadores que exhibirán sus propuestas en el Showroom de Samsung Ego, en el Cibelespacio, con venta directa al público. Juan Vidal abrirá los desfiles de IFEMA el viernes 17 a las 11.00 horas y hasta el martes 21 de febrero la pasarela madrileña contará con la presencia de los diseñadores pertenecientes a la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) que se alternarán con los de otros creadores no adscritos a la asociación, como son Alvarno, The 2nd Skin, Marcos Luengo, Jesús Lorenzo y Esther Noriega.