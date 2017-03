'El Juli': "El mundo del toro se ha utilizado mucho políticamente. El torero no es de derechas ni izquierdas"

Julián López Escobar, más conocido como 'El Juli' fue uno de los asistentes a la presentación de la nueva temporada de la Feria de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas.

Una de las ferias taurinas más especiales de nuestro país y la más destacada de la ciudad de Madrid que para su gran presentación ha conseguido reunir a los rostros más conocidos del mundo del toro como Cayetano Rivera y Eva González, Enrique Ponce, Palomo Linares o Rafael Amargo, entre otros.

'El Juli' aprovechó para mandarle su apoyo al diestro José Ortega Cano, que se encuentra ingresado en el hospital y para hablar de la esperadísima corrida entre Manuel Díaz y su hermano Julio Benítez.

CHANCE: Feria de San Isidro y hay que estar.

El Juli: Es una feria para mí muy especial, yo soy de Madrid y como torero pues es la plaza más difícil pero también la que más sueños tiene, la que más ilusiones por triunfar, por la que te preparas y tengo todas las ilusiones puestas.

CH: Lo que se exige en Las Ventas es importante.

E.J: Sí, es la plaza más exigente, más difícil y cuando salen las cosas es una de las plazas más bonitas y emotivas, yo creo que es un sueño para todos los toreros y estoy feliz de estar en esta Feria y en esta presentación tan importante.

CH: Te tengo que preguntar por José Ortega Cano que está ingresado.

E.J: Bueno, no lo sabía. Le mandamos un abrazo fuerte y que se recupere pronto.

CH: Una de las corridas más esperadas es la de Manuel Díaz y Julio Benítez, ¿Cómo lo estás viviendo?

E.J: Bueno pues bien, es una corrida bonita y con un lazo emotivo y esperemos que salga bien.

CH: ¿Cómo vive un torero los momentos delicados en cuanto al apoyo a este mundo?

E.J: Pues raro se ha utilizado mucho políticamente y de eso hay que huir, el torero no es de derechas ni de izquierdas, es del pueblo, de la gente que el gusta, es una cultura y una tradición muy nuestra, muy antigua y que no se ha inventado ayer. Merece un respeto y un sitio.

CH: El Rey emérito era un gran seguidor de los toros pero su hijo no lo es tanto.

E.J: La vida taurina del Rey Juan Carlos fue y ha sido muy agradecida por todos los toreros y ha sido un referente que la Casa Real se vuelque de esa forma con los toros, luego cada uno tiene la afición que tiene pero me consta de su apoyo también a la tauromaquia y eso para nosotros es muy importante.

CH: ¿Tienes relación con Manuel Díaz o con Julio Benítez?

E.J: Bueno son compañeros de profesión.

CH: ¿Has hablado con alguno de ellos?

E.J: No, no he hablado con ninguno.