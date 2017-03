Julia Gutiérrez Caba actúa en Barcelona después de 15 años junto a Miguel Rellán

Volver a los escenarios le da la "vitalidad que con los años se va perdiendo"

La actriz Julia Gutiérrez Caba vuelve a actuar en Barcelona después de 15 años sin hacerlo con la obra 'Cartas de amor', que interpretará junto a Miguel Rellán en el Teatre Poliorama de Barcelona desde el martes 14 de marzo.

La obra, escrita por Albert Ramsdell Gurney y estrenada originalmente en 1988, está dirigida por David Serrano y muestra una historia de amor entre dos personas "muy diferentes en su comportamiento y su educación pero con algo que los une: el amor por encima de todo", ha explicado Gutiérrez Caba este miércoles en rueda de prensa.

Este montaje, estrenado en Madrid en septiembre de 2016, ha supuesto el retorno de Gutiérrez Caba a los escenarios: "Me gusta el reto de estar de nuevo en un escenario porque esa ha sido mi vida desde que abrí los ojos. Me ha hado vitalidad, esa que con los años se va perdiendo", ha asegurado la actriz.

"El teatro exigía una serie de cosas que mi edad ya no toleraba", ha confesado, explicando que las condiciones que ponía para no hacer teatro a sus 84 años, como no tener que hacer largos ensayos o tener que aprenderse largos textos, se disiparon por el formato: la lectura de cartas sentado en una silla.

La última vez que Gutiérrez Caba actuó en Barcelona fue en 2002, con 'Madame Raquin', de Émile Zola, en el Teatre Apolo, después de haber hecho temporadas muy largas en la Ciudad Condal, de las que recuerda las épocas en el Comedia, también con su familia: "Ahora, en cambio, el teatro ha cambiado y las temporadas son muy cortas", ha lamentado la actriz.

La estancia de 'Cartas de amor' en Barcelona será de dos semanas: del martes 14 al domingo 26 de marzo, "improrrogable", según el director asociado del teatro, Toni Albaladejo, que considera el espectáculo una lección magistral de interpretación.

LECTURA DRAMATIZADA

La actuación de Gutiérrez Caba y Rellán es en el fondo una lectura dramatizada, ya que los actores se pasan la obra sentados leyendo las cartas de uno y escuchando cómo lo hace el otro: "Certifica una de las cosas prodigiosas que tiene el teatro: la obra transcurre en la imaginación del espectador", ha dicho Miguel Rellán, haciendo el elogio de un texto que interpretó Liz Taylor y está haciendo Gérard Dépardieu actualmente.

El montaje ha hecho algunas adaptaciones eliminando referencias muy específicas de Estados Unidos, y aunque se plantearon trasladar la acción a España vio que no era necesario porque "al hablar de amor y todo lo que conlleva es válida para todo el mundo", ha asegurado Rellán.