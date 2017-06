CHANCE

La actriz Julia Stiles y su novio, Preston J. Cook, darán la bienvenida a su primer hijo a finales de este año. El matrimonio se conoció en el set de rodaje de Go With Me, en el año 2015, donde el marido de la estrella de Save The Laste Dance trabajó como asistente de cámara.

La estrella cinematográfica compartió en enero de 2016 una fotografía de las manos entrelazadas de la pareja y del sencillo anillo de diamante con el que confirmaban su compromiso, que se llevó a cabo el día de Navidad de 2015 en Isla Grande (Colombia). "No estoy recibiendo una tonelada de consejos maritales", dijo la intérprete de 36 años a la revista People en 2016. "Hemos sido muy lentos en la planificación de la boda, así que en realidad no he pedido consejo. Alguien me dijo acerca de la empatía radical, pero todavía estoy tratando de averiguar lo que eso significa", añadió.

La modelo neoyorquina se encuentra actualmente en Londres promocionando su nueva serie, Riviera, un thriller de 10 episodios que se estrenará el jueves 15 de junio. Stiles interpreta a Georgiana, una mujer recientemente casada con Constantino Clios, un multimillonario asesinado en una explosión de yates en el sur de Francia. Tras su muerte, Georgiana descubre que su estilo de vida lujoso fue posible gracias a la conducta criminal, incluido el asesinato.

Fuera del ambiente del espectáculo, Julia, a la que se le relacionó en el pasado con David Harbour y Michael C. Hall, es una activista por el feminismo, participa ampliamente en caridad, y está involucrada con Amnistía Internacional. Además, es ejecutiva de Amend, una organización sin ánimo de lucro que intenta ayudar a los niños africanos.