Julián Contreras: "Yo insisto en que no hay mala relación con mis hermanos, no hay relación"

Miguel Ángel Gómez y Miguel Ormaetxea capitanean el nuevo proyecto multimedia 'Influencers'. En esta nueva iniciativa se incluye una revista mensual, una web de actualización diaria y presencia en las redes sociales.

Entre los rostros conocidos que se dieron cita en la presentación pudimos ver a Sergi Arola, Julián Contreras, Elena Tablada, Noelia López, Paloma Lago, Jesús olmedo y Nerea Garmendia, Madame de Rosa, Arantxa de Benito y Elena Tablada entre otros. De lo más tranquilo y centrado en su día a día, Julián volvió a aclarar que la relación con sus hermanos no es mala, es inexistente. A pesar de la llegada de un nuevo miembro a la familia de Cayetano y Eva González, Julián comentó que no es el momento de acercar posturas.

CHANCE: ¿En qué te consideras influencer.

Julián Contreras: En nada, estoy convencido en que no influencio a nadie en nada.

CH: Pero tus fotos dicen lo contrario.

J.C: No, ojalá yo trasmitiese algo o alguien pensase que mí o en algún aspecto pero yo no lo considero, nunca.

CH: Has vuelto loco a la gente con tus fotos. ¿Cuál es el objetivo?

J.C: Cuál es el objetivo de todo lo que se hace hoy en día, no sé. Estar ahí, llamar la atención, conectar con la gente, trato de dejarme llevar, intento integrarme pero al fin y al cabo son fotos amables.

CH: Tú no eras mucho de redes sociales.

J.C: Nada, cero.

CH: Ahora te vemos más metido.

J.C: Inició como una cosa por obligación pero sí que al final conectas con las personas de una manera especial y te permiten también tener ese contacto que yo valoro mucho.

CH: Vaya cambio.

J.C: Para bien o para mal.

CH: Para bien.

J.C: Gracias.

CH: No estabas mal antes.

J.C: No lo sé, he oído que estaba muy mal y ahora estoy muy bien. Esto es que nunca se acierta pero yo trato de hacer las cosas lo mejor que puedo.

CH: ¿Dieta y gimnasio?

J.C: No te creas que es una cosa muy obsesiva, mi día a día es normal, sí que practico mucho deporte, como doy clases también y todo eso pues estoy todo el día pero no llevo una dieta obsesiva. Como de todo y procuro disfrutar de ese tipo de placeres.

CH: ¿De qué das clases?

J.C: De boxeo a niños, a adultos, a adolescentes, chicos, chicas, para quien quiera.

CH: ¿Has conseguido pareja?

J.C: No, afortunadamente eso sigo fallando.

CH: ¿Qué tal la relación con tus hermanos?

J.C: Yo no tengo relación. El día que haya un cambio en esto os juro que vendré y lo contaré. Hasta entonces la situación es la misma, sigo deseando, por supuesto, que todo el mundo sea feliz y que esté bien pero yo no tengo relación.

CH: Cuando pase diré a ocurrido un milagro, lo ves así.

J.C: No, es una forma de hablar. Me refiero a decir por fin a eso lo que me preguntáis siempre ha sucedido. Yo insisto en que no hay mala relación, no hay relación, ese matiz es importante.

CH: Ahora con Eva embarazada, ya han dicho que es niño, ¿No sería un buen momento para el acercamiento?

J.C: Yo es que la Navidad, los nacimientos, las comuniones... Creo que no hay que darle más importancia, esos excesos de euforia no me gustan.

CH: Pero no dar tú el primer paso.

J.C: No creo que sea cuestión de primer paso ni de nada. La vida hay que vivirla y ya está, sin dramas.

CH: Francisco acaba de ganar una demanda a Charo Reina.

J.C: No lo sabía pero me alegro. Si ha sido así me alegro.

CH: ¿Te alegras de que haya perdido Charo?

J.C: No me alegro de que haya perdido Charo, me alegro de que haya ganado mi hermano. Si Charo tenía un contencioso con mi hermano y uno ha ganado y otro ha perdido pues me alegro de que haya ganado mi hermano. No disfruto de que haya perdido ella pero sí que disfruto de que haya ganado mi hermano.

CH: Tu padre sí que ha encontrado el amor.

J.C: Mi padre sí, está como un adolescente.

CH: ¿Cómo lo ves?

J.C: Muy bien, la verdad es que yo creo que encontrar un amor así a esas edades es muy bonito, lo estoy disfrutando mucho a su lado.

CH: ¿Tú con ella qué relación tienes?

J.C: Fantástica. Una mujer excelente, hemos tenido una muy buena conexión.