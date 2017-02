Julián Contreras: "He pasado por cosas duras, me considero un superviviente"

A pesar de la nula relación con sus hermanos, Julián Contreras se encuentra en la actualidad estupendamente. Y es que el giro que le ha dado a su vida, transformándose en un hombre guapo y fornido, le ha llevado a sentirse muchísimo mejor. Y esta metamorfosis llegó a su fin en un programa de televisión, en Cámbiame VIP, donde Natalia Ferviú, con la que se le vió muy cómplices, consiguió hacer de Julián Contreras toda una belleza digna de admirar.

En cuanto al tema de sus hermanos, el joven tiene claro que por el momento no hay posibilidad de reconciliación con sus hermanos, Cayetano Rivera y Francisco Rivera.

El hijo de Carmina Ordóñez también ha hablado sobre la situación que está viviendo su amiga Laura Matamoros, y aunque no ha podido hablar con ella, cree que su amiga estará intentando clarificar lo ocurrido.

JULIÁN CONTRERAS SOBRE SU CAMBIO FÍSICO: "POR LO MENOS LA OPINIÓN SOBRE MÍ ES MEJOR Y ES POSITIVA, ME ALEGRO"

CHANCE: Vaya cambio de look.

JULIÁN CONTRERAS: Has visto... He reseteado.

CH: ¿Te han salido muchas novias?

J.C: No. La verdad es que no. Si era la intención, hemos fallado. Pero por lo menos es cierto que la opinión es mejor y es positiva, me alegro.

CH: ¿Te está costando mucho tener este cuerpo?

J.C: Sí, cuesta pero se disfruta. Es la parte buena, hay un momento de recompensa en el que uno recoge los frutos del trabajo y esa parte es buena.

CH: ¿Te vamos a ver en la MBFWM?

J.C: Es probable.

CH: ¿A quién vas a ver?

J.C: A quien me lleven, yo no entiendo. Me gusta pero lo que pasa es que para mí es un mundo muy desconocido, cambia constantemente y entonces cuando aceptas una serie de estilos, ya cambia, se me escapa y se me va. Me rodeo de gente muy entendida y así me sabe mejor.

CH:¿Proyectos?

J.C: En un momento muy bueno, estoy escribiendo el que será mi cuarto libro, estoy muy centrado en mi carrera como couch, trabajo con gente muy interesante y les ayudo a lograr sus objetivos y eso es muy enriquecedor, derivado de todo eso decidí escribir mi nuevo libro y me están saliendo proyectos muy curiosos en tv, en revistas, de moda... Cosas que sin esperarlas han ido viniendo.

JULIÁN CONTRERAS: "CUANDO SE ARRANCA LA MALA HIERBA LUEGO HAY QUE VOLVER A SEMBRAR Y HAY QUE ELEGIR LAS SEMILLAS QUE SE PONEN"

CH: ¿Has roto con una etapa delicada de tu vida?

J.C: Sin duda, una época muy mala, muy difícil y cuando eso se corta y se arranca esa mala hierba luego hay que volver a sembrar y hay que elegir las semillas que se ponen que es muy importante.

CH: ¿Ha sido complicado para ti salir, en quién te apoyas?

J.C: Ha sido muy difícil, he pasado por cosas que han sido duras, me considero un superviviente, ha sido muy difícil, hablo de ello ampliamente en el libro. Sí, porque al final la vida hay que compartirla, si eso puede servir para que la gente mira de vez en cuando al suelo y esquive una piedra, pues ya me voy contento.

CH: Tú intentas trasmitir que siempre hay esperanza.

J.C: No, yo intento trasmitir que siempre hay que buscarla. Que es muy distinto, siempre hay que buscarla y hay que lucharla, hay que pelearla.

CH: Tu padre ha sido un pilar fundamental.

J.C: El pilar fundamental.

CH: ¿El único?

J.C: No, afortunadamente no es el único pero es una persona para mí que marca mi vida.

CH: ¿Hay acercamiento con tus hermanos?

J.C: Como diría Rajoy... creo que va a llover.

CH: La cosa está parada.

J.C: Nada, no hay ni stand by, no hay nada de nada, las naves navegan separadas y en este momento tiene que ser así, que cada uno tenga una buena travesía, feliz rumbo pero... los barcos cada uno por su lado.

CH: ¿Te gustaría o lo das por perdido?

J.C: A mí me gustan muchas cosas, el día de mañana ya se verá, de momento hay que esta a otras cosas.

CH: ¿Cómo estás personalmente?

J.C: ¿De pareja? No, estoy muy bien, disfruto plenamente de mi tiempo libre...

CH: Eso es una complicación más.

J.C: Yo ya no voy a etiquetar nada que luego salen problemas por todo sitio, estoy seguro de las relaciones son fanáticas, los hijos solo traen felicidad y demás polémicas que hay que las quiero esquivar todas.

JULIÁN CONTRERAS SOBRE O OCURRIDO A LAURA MATAMOROS: "BUENO, MALO O REGULAR, ESPERO QUE SE PUEDA ARREGLAR

CH: ¿Sabes lo que le ha pasado a Laura Matamoros con su representante?

J.C: Me lo acaban de decir, no sabía nada.

CH: A Diego y a ella les han estafado.

J.C: No lo sé, no he hablado con ella, pero bueno, imagino que tendrán que poner las cosas en orden y esclarecer lo que haya podido ocurrir. Bueno, malo o regular, espero que se pueda arreglar.

CH: Si me dices que no habéis entrado en este tema no te ha contado nada.

J.C: Ya te digo que no la llamaría preguntando por esto, prefiero llamarla para saber cómo está y hablar con ella por el placer de hablar con ella, no la llamaría por algo así.

CH: ¿Tú le conoces?

J.C: Pues no, le he visto alguna vez de refilón pero no lo conozco.

CH: Parece que por fin se sientan en Sálvame Deluxe con su padre.

J.C: Pues mira, si quieren y ambos lo desean yo me alegraré mucho y por el bien de Laura y por su felicidad y por la de Diego, claro.