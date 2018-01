'Jurassic World', 'Call me by your name', 'La forma del agua' o 'Tomb Raider', estrenos de 2018

EUROPA PRESS

'Jurassic World', 'Call me by your name', 'La forma del agua' o 'Tomb raider' son algunos de los títulos más llamativos de las novedades que llegarán a los cines españoles durante 2018.

El año arranca con el estreno el 5 de enero de 'Molly's game', el salto a la dirección del reputado guionista Aaron Sorkin, que protagonizan Jessica Chastain e Idris Elba; 'Wonderstruck', el nuevo filme de Todd Haynes; el filme de terror 'Insidious'; y la comedia española 'Que baje Dios y lo vea', protagonizada por Karra Elejalde, entre otras.

También en enero, llegarán a las pantallas de cine 'Call me by your name', la nueva cinta de Luca Guadagnino; 'Tres anuncios a las afueras', dirigida por Martin McDonagh y protagonizada por Frances McDormand, Woody Harrelson y Sam Rockwell; 'El corredor del laberinto: la cura mortal'; o 'El instante más oscuro', un drama ambientado en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial en el que Gary Oldman se transforma en Winston Churchill.

Además, también en el primer mes del año llega a las pantallas 'Loving Vincent', sobre Van Gogh; la comedia española 'Thi Mai'; y '120 pulsaciones por minuto', la cinta en la que Robin Campillo narra la lucha contra el SIDA en los años 90; 'Los archivos del Pentágono', dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks; la comedia 'C'est la vie!', de Eric Toledano y Olivier Nakache, directores de 'Intocable'; o el drama 'The Florida project', de Sean Baker.

En febrero se espera el estreno de 'La forma del agua', de Guillermo del Toro, nominada a siete Globos de Oro; el drama 'Roman J. Israel, Esq.', dirigida por Dan Gilroy y protagonizada por Denzel Washington y Collin Farrell; 'El hilo invisible', el filme de Paul Thomas Anderson que se convertirá en la última película de Daniel Day-Lewis; y 'Cincuenta sombras liberadas'; la nueva película de Clint Eastwood, 'The 15:17 to Paris', basado en hechos reales.

A ellas se suman la comedia ácida 'The party', de Sally Potter; el drama 'Custodia compartida', de Xavier Legrand, y las españolas 'La enfermedad del domingo', de Ramón Salazar; y la nueva cinta de Santiago Segura, ' Sin rodeos', con Maribel Verdú.

SEGUNDO TRIMESTRE

En marzo está prevista la llegada de la aventura de ciencia ficción 'Ready player one', de Steven Spielberg, ambientada en el año 2045, cuando el mundo está al borde del caos y del colapso; 'Tomb Raider', con Alicia Vikander; el drama 'Héroes en el infierno', de Joseph Kosinski; el relato bíblico 'María Magdalena', con Rooney Mara; la aventura épica 'Alpha'; el filme de ciencia ficción 'Pacific Rim: Insurrección'; o la cinta de animación 'Peter Rabbit'.

También ese mes se estrenarán en los cines 'El aviso', de Daniel Calparsoro y protagonizada por Raúl Arévalo; 'Loving Pablo', de Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem y Penélope Cruz; o la comedia 'la tribu', de Fernando Colomo, con Carmen Machi y Paco León.

El año continuará con el estreno en abril de 'Campeones', de Javier Fesser, con Javier Gutiérrez y Luisa Gavasa; 'Inmersión', de Wim Wenders; 'Lady bird', el debut en la dirección de Greta Gerwig; la aventura de acción 'Rampage', dirigida por Brad Peyton, y protagonizada por Dwayne Johnson;

El resto del año llegarán otros grandes títulos como 'Jurassic World: El reino caído', dirigida por Juan Antonio Bayona, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y James Cromwell, que se estrenará en junio. Ese mismo mes también llegarán a los cines 'Gente que viene y bah', de Patricia Font, con Carmen Maura y Clara Lago; 'Los increíbles 2', 'Sicario 2', con Benicio del Toro, y 'Ocean's 8'.

En verano se estrenará la película de animación 'Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas'; 'Mamma Mia!: Una y otra vez'; 'Los futbolísimos', basada en la famosa colección de libros de fútbol y misterio; la española 'La sombra de la ley', segunda película de Dani de la Torre, protagonizada por Luis Tosar y por Michelle Jenner; o la cinta de animación 'Smallfoot'.