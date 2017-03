Ya está aquí el primer tráiler de ‘Justice League’

Warner Bros. ha lanzado el primer tráiler de la película ‘Justice League’ y los fans han quedado emocionados. Al menos es lo que se desprende de redes sociales como Twitter donde #JusticeLeague se ha convertido en TT rápidamente. La película une a Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash y Aquaman en la pantalla, pero sin rastro de Superman. En el tráiler, envuelto en una versión de la canción 'Come Together' de The Beatles, se vislumbra cómo vuelve la Era de los Superhéroes para hacer frente a un ataque que viene de muy lejos. Se estrenará en cines de EEUU el 17 de noviembre de 2017.