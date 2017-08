Justin Bieber es rechazado públicamente por una chica en Instagram

CHANCE

Justin Bieber es uno de los sex symbol de la música a nivel mundial. El cantante tiene millones de fans que estarían dispuestos y dispuestas a tener más que una cita con el, por lo que aparentemente no tendría que tener ningún problema para ligar y tampoco debe estar muy acostumbrado a ser rechazado. Pues las apariencias engañan y el estadounidense ha recurrido a Instagram para ligar y ¡ha sido rechazado! La protagonista de esta historia es una joven llamada Jessica que trabaja en un gimnasio. El centro ha publicado un vídeo boomerang de la chica y parece ser que Justin no ha podido resistirse al verlo y ha querido saber más acerca de ella enviando un mensaje privado al gimnasio en el que ha escrito lo siguiente: "¿Quién es esa chica?(emitocono de corazón), ¿En vuestro último post?". La respuesta no ha tardado en llegar pero no como Bieber se esperaba, Jessica ha publicado en twitter esta frase: "Acaba de pasar esto en serio... Imao. Justin Bieber acaba de escribir un mensaje al gimnasio donde trabajo y ha preguntado quien era yo jajaja WTF". Y a continuación un rechazo formal en forma de collage con fotos de ella y su novio: "Tengo todo lo que necesito aquí mismo".

Aunque pueda sorprendernos, no es la primera vez que el cantante utiliza esta técnica para ligar, ya lo intentó en 2015 con la ahora conocida Cindy Kimberly. El cantante publicó una foto de ella en su cuenta de Instagram y pregunto a sus seguidores "Oh, Dios, ¿Quién es ella?" Cindy tenía entonces 16 años y 80.000 seguidores. Gracias a esta curiosa anécdota la vida de la joven ha cambiado radicalmente. A los pocos días del suceso, un ojeador de una agencia de modelos se acercó a la casa de Cindy en Denia y le propuso mudarse a Barcelona , donde le consiguieron un piso, un entrenador personal y un nutricionista. La joven actualmente cuenta con 3.1 millones de seguidores en Instagram.