Kendall Jenner cambia a A.S.A.P. Rocky por la estrella de la NBA Blake Griffin

Dos encuentros en una semana entre Kendall Jenner y Blake Griffin han hecho encenderse las alarmas de un nuevo affaire dentro del clan más mediáticos de Estados Unidos con una estrella de la NBA. La modelo y el ala-pívot de Los Angeles Clippers compartieron un primer encuentro la semana pasada en Avenue Nightclub de Hollywood, al que llegaron de manera separada, pero que abandonaron en el mismo vehículo. Lo mismo sucedió el pasado domingo, cuando los 'supuestos' tortolitos disfrutaron de una cena en el restaurante Craig, en West Hollywood.

Este incipiente romance confirmaría la finalización de la historia de amor entre la maniquí y el rapero A. S. A. P. Rocky, con el que se dejó fotografiar el pasado mes de mayo. La celebridad le habría pedido que no participara en el reality Keeping Up With The Kardashian, para seguir manteniendo lo suyo fuera de los focos. Kendall es la única que no mostrado a sus parejas en el reality y tampoco habla en las entrevistas sobre su vida sentimental.