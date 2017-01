El día que Kendall Jenner homenajeó a Carrie Bradshaw con su look

Si hay una it girl en este momento, esa es Kendall Jenner. La hermana elegante de Kim kardashian tiene un estilo más que definido: arriesga con los crop tops, las transparencias, los cut out, pero otras veces también es sencilla y se enfunda unos vaqueros con una camiseta y unas botas. Pero no puede tratarse de unas prendas cualquiera, lo que hace únicos a sus looks es cómo los combina.

En uno de sus últimos looks ha dado una vez más una lección de estilo, no solo ha homenajeado a Carrie Bradshaw con su outfit, sino que también ha conseguido reinventar uno de los modelitos más icónicos de la protagonista de Sexo en Nueva York con piezas actuales. La modelo acudió a ver un partido de baloncesto con su amiga Hailey Baldwin con una camiseta en la que se podía leer 'Dior Adicct', que recuerda a la la camiseta que llevó Sarah Jessica Parker en la segunda parte de la película de Sexo en Nueva York en la que la columnista viajaba con sus amigas a Abu Dabi. La frase de la camiseta de Carrie Bradshaw proviene de la época en la que John Galliano era el director creativo de la firma, aunque la tipografía de la camiseta de Kendall recuerda a las de Maria Grazia Chiuri, la nueva directora creativa de la firma que ha creado camisetas con mensajes feministas como "Todos debemos ser feministas" y "Dio (R) evolución". La actriz en Sexo en Nueva York 2 la combinó con un una falda de tul, que no resultaba muy apropiada para un evento deportivo, por eso Kendall Jenner la combinó con unos vaqueros, medias de rejilla y unas botas de PVC con tacón de metacrilato diseñadas por su cuñado Kanye West y que meses atrás ya había llevado Kim Kardashian.