La soprano Keri Alkema sustituirá a Ekaterina Metlova en 'Un ballo in maschera' en el Liceu

La soprano Keri Alkema cantará el rol de Amelia en 'Un ballo in maschera' el próximo octubre en sustitución de Ekaterina Metlova en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, que ha cancelado su participación en la obra por problemas de salud.

La cantante norteamericana se formó en diversos programas de jóvenes artistas como el de la Santa Fe Opera y el Music Academy of the West tutelada per Marilyn Horne; durante su carrera ha cantado en teatros como la English National Opera de Londres, la Oper Frankfurt, la Canadian Opera Company de Toronto y Seattle Opera, entre otros.