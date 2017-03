Kiko Hernández desvela el drama que ha supuesto el nacimiento de sus hijas

Hoy, Día del Padre, Kiko Hernández puede celebrar feliz y orgulloso su primer día del padre al lado de sus dos hijas, Jimena y Abril. Pero el pasado 19 de enero, la vida del colaborador de Sálvame se convirtió en una autentica pesadilla tras adelantarse el parto tres meses y pillarle de imprevisto en España, tal y como ha desvelado en su regreso a la televisión en 'Sábado Deluxe'.

PELIGRO DE VIDA O MUERTE

El colaborador ha regresado a su programa para dar todos los detalles de su calvario, reencontrarse con sus compañeros y presumir de las pequeñas. Según ha confesado Kiko, sus hijas se adelantaron tres meses antes de la fecha prevista, lo que no le permitió estar en el momento del parto y le obligo a modificar toda su agenda. "Las niñas nacieron prematuras porque Jimena comenzó a desprender la placenta. Mi gestante acudió al hospital porque sentía un dolor inusual. Le dijeron que si no nacían en una hora, las tres podrían morir" relata Kiko, que confiesa que no estar en el momento del nacimiento le supuso un dolor tremendo.

UN AUTENTICO CALVARIO

Pero según ha narrado ante la emoción de sus compañeros, el sufrimiento llegó con el nacimiento de las pequeñas: "Las niñas no pesaban ni un kilo cada una. Cabían en la palma de mi mano. Cuando las vi llenas de cables me puse a llorar" y confiesa que estuvo apunto de perder a una: "Jimena nació con parada cardiorrespiratoria. Me preparé para lo peor. Pensé que la iba a perder. Me lo pintaron muy muy mal. Jimena luchó como una campeona. Todos los días cogía su mano y le hablaba". Un autentico calvario, pero con final feliz, ya que después de dos meses las hijas de Kiko Hernández se encuentran en España y cargadas de salud, lo que ha permitido que el colaborador acuda de vuelta a la televisión.

EL APOYO DE SU MADRE Y UN MENSAJE AL GOBIERNO

Kiko ha querido agradecer el apoyo a su madre y mandar un mensaje al gobierno: "Si no llego a ir con mi madre me habría vuelto loco allí solo, porque ha sido mucho sufrimiento. Es una vergüenza que alguien que quiera ser padre tenga que pasar por lo que yo he pasado y que el Gobierno se tape los ojos. Mi caso se complicó y lo he pasado muy mal a 11 mil kilómetros de mi casa y solo. Si hubiera tenido a mis seres queridos cerca, si lo hubiera podido hacer aquí, todo habría sido más fácil, Me habrían evitado mucho sufrimiento" ha afirmado contundente el presentador.

EL REENCUENTRO CON SUS COMPAÑEROS Y LA INDIRECTA A LYDIA LOZANO

La visita de Kiko ha estado cargada de emoción, ni si quiera Jorge Javier ha podido contener las lágrimas tras escuchar el testimonio de su compañero, al igual que Mila, Belén o María Patiño que solo han tenido muestras de cariño con el recién padre.

Pero en la línea que acostumbra Kiko ha aprovechado su regreso para cargar con su compañera Lydia Lozano: "Mucho decir que me quiere pero no me ha llamado ni una sola vez. Sólo me mandó dos mensajes, uno cuando me fui y otro cuando volví".