Kiko Matamoros celebra su cumpleaños más familiar junto a Makoke, Javier Tudela y Ana

Kiko Matamoros ha querido finalizar el año por todo lo alto y en la mejor compañía posible, su familia. Aprovechando su 60 cumpleaños y la cercanía con el día del cumpleaños de su mujer, Kiko Matamoros acudió a un conocido restaurante de la capital madrileña en el que disfrutó de una cena de lo más familiar en compañía de Makoke, su hijo Javier Tudela y su hija Ana.

Como una verdadera familia unida y feliz, todos fueron llegando al cumpleaños en medio de una gran expectación y es que todos posaron a la entrada al restaurante. Lejos de organizar una celebración por todo lo alto, en esta ocasión Kiko prefirió un cumpleaños mucho más familiar en el que los grandes ausentes fueron sus hijos Laura y Diego Matamoros. Aunque el colaborador no quiso hablar de su hija, sí que comentó que uno de los momentos más importantes de este año había sido la reconciliación con ella.

CHANCE: Felicidades. ¿Cómo has pasado este día?

Kiko Matamoros: Bueno es un día muy especial, efectivamente.

CH: Doble cumpleaños.

K.M: Sí, todos los años cae igual. Un día detrás de otro, casi.

CH: ¿Cuál ha sido la felicitación más bonita?

K.M: La de Makoke por Instagram me volvió loco, me encantó.

CH: Qué año más bueno.

K.M: Es un año muy especial, sí, inolvidable.

CH: Ha habido boda, amor, reconciliaciones...

K.M: Sí, la verdad es que sí, ha sido un año muy especial, muy bonito y ojalá que el año que viene sea parecido.

CH: ¿Tus hijos te han felicitado, Laura?

K.M: Sí, pero de mis hijos no voy a decir nada.

CH: Pero felicitación ha habido.

K.M: Pues sí.

CH: ¿Balance del 2016?

K.M: Con muchos claroscuros al principio pero bueno luego ha roto en todo cosas positivas y bueno, creo que ha sido un año de estabilidad. Nos ha dado para ser felices que es lo más importante, para eso estamos aquí.

CH: El trabajo y los compañeros.

K.M: Ha habido de todo y lo sigue habiendo pero bueno, tú lo has dicho, es el trabajo.

CH: Pero al final sois una familia.

K.M: Sí, bueno, a veces mal avenida pero es eso. Es el trabajo y lo que tienes que hacer es no traértelo a casa.

CH: ¿Vas a hacer algo especial con tus compañeros?

K.M: Pues no. No por nada, es decir, no suelo hacer nada con ellos. No interactúo fuera del plató.

CH: Si te pidiera que dijeras un momento del año, ¿Con qué te quedas?

K.M: Yo me quedo con mi boda, sí. Y bueno con mi reconciliación con Laura también.

CH: Al final Kiko Matamoros es blandito.

K.M: Mucho.

CH: ¿Qué le pedimos al 2017?

K.M: Si hay que pedir, se puede pedir. Vamos a intentar mejorar en lo posible, como seres humanos, como personas y ya está, para todos. Que crezcamos todos un poquito estaría estupendo.