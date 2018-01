Kiko Matamoros desvela cómo es su día a día tras abandonar Sálvame

CHANCE

Jorge Javier Vázquez se vuelve a subir al escenario del Teatro Rialto de Madrid y lo hace de la mano de Grandes Éxitos, una obra en la que interpreta a un presentador que grabará un disco en vivo junto a una "diva trasnochada" interpretada por Marta Ribera.

Como no podía ser de otra forma Jorge contó con el apoyo incondicional de todos sus compañeros de Sálvame y es que aunque sus apariciones en el programa han disminuido mucho para atender otros proyectos profesionales, la relación entre todos sigue siendo muy buena fuera de la pequeña pantalla.

Entre los que posaron en el photocall de lo más sonrientes estuvieron Terelu Campos, Carmen Borrego y su marido, Lydia Lozano, Gemma López, María Lapiedra, Sandra Barneda y Nagore Robles, Belén Rodríguez, Belén Esteban y Miguel, Nacho Montes, Lara Álvarez, Maxim Huerta, José Manuel Parada, Risto Mejide, Nuria Roca, Carlos Lozano y su novia Miriam, Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Makoke o Rafa Mora entre muchos otros.

Sin duda alguna el reencuentro entre Kiko Matamoros y sus compañeros de Sálvame fue de lo más amable y es que, como él mismo comentó, salió del programa sin haber "matado a nadie".

KIKO MATAMOROS: "NO ESTOY SIGUIENDO EL PROGRAMA, DE VERDAD QUE NO"

CHANCE: Vemos que hay buena relación con tus compañeros, os habéis saludado.

Kiko Matamoso: Hombre claro, yo no me fui de allí matando a nadie.

CH: ¿Qué te está pareciendo el programa?

K.M: No lo estoy siguiendo, de verdad que no, sé algunas cosas que han pasado.

CH: Lo de Gustavo y María.

K.M: Exacto, sé que se ha liado un culebrón estupendo pero la verdad es que tampoco me pidas detalles.

CH: ¿Qué consejo le darías a Gustavo?

K.M: No sé cómo está la cosa, que sea feliz, que haga lo que le salga de la punta de la nariz que es que lo que hay que hacer y ser consecuente.

CH: ¿Cómo es tu vida ahora?

K.M: Muy relajada, fundamentalmente creo que no lo echaría de menos nadie en mi situación, vivo muy tranquilo.

CH: ¿Qué haces?

K.M: Pues ver la hierba crecer. Relajado. Con algún asunto profesional pero nada que ver con todo esto.

CH: Cuando dices asunto profesional no sé si te refieres a Supervivientes.

K.M: Que me hagan una buena oferta y me lo pensaré pero mi intención no es esa, o creo que mi futuro pase por ahí.

CH: ¿Has seguido a Las Campos en Miami?

K.M: No.

KIKO MATAMOROS: "NO CREO QUE VUELVA A LA TELE, SI ME HACE FALTA PARA COMER PUES EVIDENTEMENTE SÍ"

CH: ¿Has desconectado total?

K.M: Sí, cuando me fui dije que me iba harto y verdaderamente estaba ya un poquito saturado.

CH: Te estas desintoxicando de la tele.

K.M: No de la tele, no lo digo de forma despectiva pero estaba cansado y un poco superado por una etapa que he dejado atrás.

CH: ¿Volverías?

K.M: No, creo que no, pero no lo sé. Si me hace falta para comer pues evidentemente o para que coman los míos.

CH: Te habían resuelto la vida económicamente.

K.M: Pues no es verdad. Pero me da igual, no hace falta ser millonario para subsistir. Tampoco me he ido hace tanto.