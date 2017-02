Kiko Rivera celebra su cumpleaños sin su hermana

Kiko Rivera celebra su 33 cumpleaños por todo lo alto con una fiesta de lo más familiar y es que a pocos días de comenzar su gira internacional, el joven quiso disfrutar de sus seres más queridos en un día tan especial.

El lugar de reunión fue la casa de Isabel Pantoja en la capital y es que a pesar de que la tonadillera ha comenzado una nueva etapa en Madrid lo cierto es que está totalmente recluida en su domicilio del que solo sale para ensayar. A lo largo de la jornada los familiares fueron llegando a la casa de Isabel pero si duda la visita más esperada fue la de Kiko e Irene que aprovecharon la ocasión para comer con la cantante.

Una vez más la gran ausente en la celebración fue Isa Pantoja que a pesar de ser el cumpleaños de su hermano prefirió no acudir a la casa de su madre y es que, siempre que puede, Isa evita coincidir con su tío Agustín Pantoja. Aunque ella no quiso estar junto a su familia, su hijo Alberto sí que estuvo en la celebración y es que fue Dulce la encargada de llevar al pequeño a casa de la tonadillera. Evitando coincidir con la familia, Anabel Pantoja fue la encargada de recoger a su 'sobrino' de los brazos de Dulce y es que sin duda Francisco, Alberto y Ana son sus grandes debilidades.

A pesar de su ausencia, Isa sí que utilizó las redes sociales para felicitar a su hermano con un mensaje de lo más especial.

"Ese que me escucha cuando estoy mal, cuando estoy bien, con mis locuras y con mis historias... y me lo hace ver todo simple y sencillo. Gracias por ser tú!! No soy de escribir textos, más bien soy de pocas palabras pero tal día como hoy, tenía que hacerte una mención. Te quiero muchísimo y espero que me sigas protegiendo como lo haces, porque aunque ya sea mayor, todavía necesito de ti. Felicidades al mejor hermano del mundo" escribió la joven en su cuenta de Twitter.

ISA PANTOJA FUE LA GRAN AUSENTE EN EL CUMPLEAÑOS DE SU HERMANO

En esa nueva etapa Isabel Pantoja está recibiendo todo el cariño de su público y en esta ocasión no podía ser menos. Agustín vivió de cercar el cariño que le tienen a su hermana y es que a su llegada tres fans de Isabel le abordaron ofreciéndole incluso dinero para ayudar a la tonadillera con sus problemas económicos. De lo más entregadas, las tres le pidieron por favor a Agustín poder estar unos minutos a solas con Isabel en el próximo concierto de Madrid. Finalmente Agustín aceptó un regalo para Ana, la hija de Kiko Rivera y entró en el interior con el teléfono de las fans para ponerse en contacto con ellas en otro momento.

Tras varias horas de celebración, finalmente Kiko Rivera salió de casa de su madre junto a su mujer Irene Rosales que se mostró de lo más cariñosa y atenta en todo momento con Alberto.

Todos se subieron en un taxi juntos hasta el hotel en el que el matrimonio se está hospedando durante su estancia en la capital. En todo momento Kiko optó por el silencio cuando le preguntaron por las grandes ausencias en su cumpleaños pero a pesar de eso agradeció a la prensa las felicitaciones.