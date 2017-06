Kiko Rivera se propone dejar de fumar

Kiko Rivera es especialista en darnos sorpresas a través de sus redes sociales. En ellas comparte sus momentos más intimos, personales, divertidos e incluso familiares, pero el DJ, si tiene que ponerse serio, se pone serio, y esta vez ha decidido compartir con los instagramers una decisión importante.

"Hoy he tomado una de las mejores decisiones de mi vida para el futuro! Voy a dejar de fumar! Y me he comprado este aparatito para ayudarme" con esas palabras, el marido de Irene Rosales nos dejaba a todos boquiabiertos con sus intenciones de darse a la vida sana. ¿Será el principio de un nuevo Kiko Rivera?