La colección de arte de Alicia Koplowitz - Omega Capital, ganadora de uno de los Premios A de Fundación ARCO

La colección artística de Alicia Koplowitz y Grupo Omega Capital (presidido por la empresaria) ha recibido uno de los 'Premios A' que concede la Fundación ARCO, en reconocimiento al "valor artístico" de sus fondos y a la labor de difusión del arte que realiza.

Junto con la colección de la magnate española, han sido galardonadas con sendos 'Premios A' la Col.lecció Per Amor a L'Art, que recientemente ha inaugurado el espacio Bombas Gens en Valencia; la Colección Armando Martins, que "cada mes de mayo muestran sus obras en el Palacio de Correio Mor" en Portugal; la Colección Ella Fontanals Cisneros, por su contribución a visibilizar a los artistas latinoamericanos; la Colección Luis Paulo Montenegro, cuyas obras se expondrán en la Fundación Banco Santander; y la Colección de Arte Latinoamericano de The Museum of Fine Arts de Houston (EEUU).