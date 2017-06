Kourtney Kardashian, furiosa con Scott Disick

Después de más de dos semanas viviendo a cuerpo de rey en Cannes, Scott Disick ha tenido que regresar a la cotidianeidad en California y, como se preveía, la comunicación con la madre de sus tres hijos es nula. El empresario, que nos ha deleitado cada día con imágenes subiditas de tono con una chica distinta, viviendo en un bucle de juerga interminable, y Kourtney Kardashian no se hablan. Una situación bastante previsible tras conocerse el enfado de la socialité por el comportamiento del que fuera su novio en la costa francesa. A estas alturas, todo el clan considera que Scott trató de boicotear las vacaciones en Niza de la primogénita con su nueva pareja, el modelo Younes Bendjima.

Todo acto tiene sus consecuencias, y tal y como filtró el entorno de la hija de Kris Jenner, no volverá a ver a sus hijos hasta que se rehabilite, aunque hemos perdido la cuenta de los intentos fallidos por completar las terapias para superar sus adicción al alcohol. Hablando de enganches, lo último que confesó es ser un adicto al sexo, y por lo que hemos visto en Cannes no parece que esté haciendo mucho por solucionarlo.

"Kourtney está furiosa con las acciones de Scott y se está tomando tiempo para analizar el próximo paso para su familia", dijo una fuente a E! News. Los últimos acontecimientos no han hecho más que afianzar la distancia por la que optó cuando su pareja fue fotografiado en 2015 pasándolo en grande con la estilista Chloe Bartoli en Europa. Su relación con el exboxeador no iba en serio al principio, pero se ha consolidado en los últimos días y se muestra más segura que nunca. "Scott ha estado saliendo en secreto con Chloe durante más de tres meses y Kourtney sabe que es solo una estratagema ahora que ella está con Bendjima", explicó otra fuente. "Scott no soporta verla con otra persona, especialmente con Younes", añadió.