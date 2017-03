Labrador responde a todos los que se alegran de su ruptura con Ana Mojica

El amor le ha durado a Labrador y Ana Mojica siete meses. La pareja ha decidido poner punto y final a su amor tras haber comenzado su relación el pasado 2 de agosto.

Su historia nació en el plató de Mujeres y hombres y viceversa, donde después de meses de conquista Labrador decidió que era hora de tomar una decisión y marcharse con Ana Mojica, o Ana 'Veterana' como se la conocía en el programa por su longevidad como pretendienta.

Desde ese momento la pareja comenzó una relación donde los selfies y los mensajes amorosos vía redes sociales eran el pan de cada día.

Una 'amor virtual' que parecía no concordar con lo que realmente pasaba en la pareja. Después de rumores de infidelidad, ambos han puesto punto y final a su historia este 2 de marzo. Desde entonces, José Labrador ha compartido en su cuenta de Twitter mensajes tan evidentes de su tristeza como el de un corazón roto.

Aún así, el ex de Gandía Shore ha decidido arremeter contra todos aquellos que se han alegrado de su ruptura sentimental: "Todos esos q os estáis alegrando solo digo, se os acabo el chollo, me vais a ver brillar ratas d las redes y volveréis a llorar vosotros sorry".