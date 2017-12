Nunca deja a nadie indiferente y en esta ocasión, Lady Gagno iba a ser menos. ¿Cómo dar la bienvenida a estas fechas tan señaladas? ¿Vestida de Mamá Noel? No, de elfo.

"¡Feliz Navidad élfica!". La siempre original cantante Lady Gaga se ha vestido de verde y con todo lujo de detalles. Calcetines a rayas blancas y rojas, diadema dorada, maillot encorsetado y, cómo no, las clásicas orejas puntiagudas de elfo.

Lady Gaga ha dado la bienvenida a la Navidad de una manera muy especial: disfrazándose de elfo y organizando una fiesta con sus amigos. Elfos, árbol de Navidad, mamá Noel... No falta nadie en una celebración tan divertida como su anfitriona. Todo vale para desear a sus Little Monster "mucha alegría y ninguna lágrima" desde su "Haus of Gaga".