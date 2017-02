Lady Gaga presenta su videoclip de 'John Wayne', el nuevo single de 'Joanne'

Lady Gaga no deja de dar buenas noticias a su legión de seguidores. Si durante la madrugada del pasado lunes deleitaba a todos con su actuación en el descanso de la Superbowl, y poco después, se conocía que la cantante ha elegido a Barcelona como su primera parada en Europa dentro de su gira mundial 'Joanne World Tour', ahora, Lady Gaga presenta el estreno del videoclip de 'John Wayne', el nuevo single de 'Joanne', su quinto álbum de estudio.

Lo ha anunciado a través de su perfil oficial en las redes sociales, aunque por el momento solo podremos disfrutar de un fragmento del mismo, a no ser que dispongamos de una cuenta en Apple Music, servicio escogido para visualizar al completo el recién estrenado videoclip.

Dirigido por Jonas Akerlund, el mismo director de 'Telephone' o 'Paparazzi', promete ser un nuevo éxito más en la lista de la polifacética cantante estadounidense.

I’M STRUNG OUT ON #JOHNWAYNE! Surprise! Next #JOANNE music video out now exclusively on @AppleMusic https://t.co/TYIkxcietH #GagaJohnWayne 🐎 pic.twitter.com/dSwKwVz9Zf