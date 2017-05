José Lainez y Concha Martínez reciben Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2017

Lainez ha asegurado que la danza "está en un momento dulce" y ha pedido la creación de circuitos "para que la danza pueda funcionar"

"Yo no soy partidario de que la danza sea gratis, porque si es gratis no se puede pagar a los bailarines", ha continuado Lainez que ha insistido en la necesidad de crear "circuitos de danza en los que se cobre una cantidad para que la gente de baile pueda bailar, cobrar, vivir y tener una familia" y "no se tengan que marchar fuera". Igualmente, ha pedido la creación de una subvención o una beca "para que la gente no se marche por necesidad"