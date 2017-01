Lamar Odom quiere volver con Khloé Kardashian: "Quiero que regrese mi mujer"

La historia de amor entre Khloé Kardashian y Lamar Odom es una constante. Divorciados desde hace semanas y con la celebridad ocupada en su nueva pareja, el jugador de los Cleveland Cavaliers Tristan Thompson, el exjugador de la NBA dejó claro que lo que más echa de menos en estos momentos es a su exesposa.

"Cuando miras tu vida, ¿qué esperas?", le preguntó Travis Stork en el estreno del espacio The Doctors, a lo que la estrella del baloncesto respondió: "Um, honestamente, quiero que regrese mi mujer". Una frase muy ilustrativa porque Lamar no se dirige a ella como ex, dejando claro que todavía hay un vínculo sentimental muy fuerte con la hermana de Kim Kardashian.

Desconocemos qué efecto tendrán estas palabras públicas de Odom en la empresaria de 36 años, que parece haber encontrado la felicidad junto a su nueva pareja. Lo que sí sabemos es que Lamar acaba de finalizar el periodo de rehabilitación de 35 días y que está muy ilusionado con trabajar en el banquillo de su equipo, Los Angeles Lakers.