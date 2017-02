El Langui cuenta en 'Qué tiempo tan feliz' cómo fue su infancia cuando sufrió acoso

El cantante El Langui, el protagonista de la nueva campaña '12 meses' sobre el acoso escolar que lleva por título 'Se buscan valientes' acudió al programa de María Teresa Campos, Qué tiempo tan feliz, donde habló de una etapa de su vida no muy fácil que tiene mucho que ver con la campaña mencionada.

En el programa, El Langui desvela como de pequeño sufrió acoso escolar pero que, sin embargo, sus compañeros fueron valientes y estuvo rodeado de gente que le apoyó.

"Yo tuve mucha suerte porque tuve muchos valientes a mi alrededor. Cuando veían una realidad de acoso, de derribo, de burla... Lo primero que hacían era posicionarse conmigo y decir: "No, ¿A que no tú al balón? ¿A que te dejas de insultar y burlar?" No tenían ese miedo a que le llamaran chivato por comentárselo a los profesores o en casa". Así, El Langui contaba en el programa cómo vivió él el acoso escolar de pequeño.

Además, el cantante y abanderado de esta campaña contaba cómo educaba a sus hijos al respecto. Y es que El Langui siempre les ha explicado a sus hijos como tienen que comportarse ante este tipo de situaciones y les ha educado desde la empatía.

"Tampoco queremos que los muchachos se pongan delante del que está solo o está recibiendo acoso y utilice los puños u la fuerza sino que empaticen y saquen sus sentimientos".

El cantante está contento de formar parte de este proyecto de valientes donde anima a los chicos que muestren sus sentimientos y sean fuertes y capaces de contar lo que está ocurriendo para poder ponerle fin.