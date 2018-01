Lara Álvarez ni confirma ni desmiente si está soltera

CHANCE

Lara Álvarez está en uno de sus mejores momentos tanto en lo profesional como en lo personal. Su línea textil, Blue Palm va viento en popa y la presentadora tiene muchas ganas de afrontar la nueva edición de Supervivientes, junto a su compañero Jorge Javier Vázquez. Tal es la nueva amistad que mantienen ambos presentadores que Lara Álvarez no ha dudado en acudir al Teatro Rialto para ver Grandes Éxitos, la comedia que interpreta su amigo.

CH: ¿Cómo está yendo tu marca?

L.A: Muy bien, estoy súper agradecida, es una ilusión que desarrollé hace nueve meses, que está saliendo ahora y muy agradecida a todo el mundo que está comprando.

LARA ÁLVAREZ ACUDE AL TEATRO RIALTO PARA VER ACTUAR A JORGE JAVIER

CH: Apoyando a Jorge.

L.A: Por supuesto, con muchas ganas de este estreno, Jorge es un artista haga lo que haga, va a ser una grandísima obra de teatro y es su ilusión cantar. Aquí vengo a disfrutarlo y verlo.

CH: ¿No te planteas sacar un disco?

L.A: No, eso para los cantantes de verdad, a mí me gusta la música, me da alegría, por eso canto también.

CH: Se ha dicho que podrían ir a Supervivientes Gustavo, María Lapiedra y Mark.

L.A: Estaría muy bien, pero nosotros nunca nos dicen nada del casting hasta el último minuto para evitar filtraciones.

CH: ¿Te parecería un puntazo?

L.A: Yo creo que Supervivientes siempre descubre otra parte de la gente que no conocemos.

CH: ¿Mucha ganas de que empiece ya?

L.A: No tengo ni idea, no se han confirmado fechas pero bueno, más o menos será abril, marzo... No sé, como el año pasado supongo. Con muchas ganas... es una aventura, cada año cambia, es diferente y con muchas ganas.

CH: ¿Tu harías un programa así?

L.A: Yo decía al principio que sí pero ahora que lo conozco más de cerca no sé, es muy duro, muy complicado.

CH: ¿Personalmente cómo te encuentras?

L.A: Muy bien, muy feliz.

CH: ¿Con pareja?

L.A: No, muy tranquila, muy feliz...

CH: ¿Sin novio?

L.A: Lo que estoy diciendo es que estoy muy feliz y muy tranquila. Siempre asociáis el estar bien con el estar con alguien.

CH: ¿Y pareja?

L.A: Estoy muy feliz y muy tranquila.

CH: Pero si te han visto hace poco.

L.A: Mi hermano es un amor, tengo a mi perro y he venido con mis padres así que... ¿Crees que si tuviera pareja hubiera venido con mis padres?

LARA ÁLVAREZ HABLA DE SU RELACIÓN CON DANI MARTÍNEZ

CH: Con una foto en Instagram has jugado al despiste de si tenías pareja o no.

L.A: No, eso me parece guay que me preguntes, yo siempre pongo fotos de un fotógrafo que me encanta, de varios que me gustan por la imagen, pero la chica que salía en montaña era rubia, el despiste era grande...

CH: ¿Y con Dani?

L.A: Yo encantada de la vida.

CH: Te ríes mucho.

L.A: Nos lo pasamos fenomenal, apostando por el programa, que la gente disfrute día a día y que se queden con nosotros.

CH: ¿No te han ofrecido ser actriz?

L.A: Pues en principio no, pero oye estoy abierta a todas las posibilidades, lo que haga falta.

CH: ¿Estás abierta a una boda?

L.A: También y a la maternidad si es tu siguiente pregunta. Qué ganas tenéis de verme con pareja. ¿Sola no me veis bien?

CH: Estás siguiendo un poco la línea de Sara Carbonero.

L.A: No sé si es la línea, lo que intento es hacer una marca de ropa que vaya con mi estilo y con mi manera de ser, llevamos nueve meses, es una marca bebé todavía pero que se está desarrollando muy bien, estoy muy contenta, muy metida en esto y desenado que funcione de verdad.

CH: ¿Te ves haciendo desfiles?

L.A: No lo sé, ojalá. No me pongo límites, me gusta ir improvisando día a día, ver lo que funciona y lo que me hace feliz, a partir de ahí desarrollar proyectos.