Lara Álvarez: "Me veo casada con niños"

CHANCE

Lara Álvarez es "una joya" que triunfa. La presentadora ha sido elegida como imagen de la nueva colección de la firma de joyas Luxenter. La alegría y juventud de la mirada de Lara Álvarez se reflejan en los diseños de su nueva colección con Luxenter. Su carisma, temperamento y dulzura hacen de ella la embajadora perfecta para la firma. Cargada de proyectos profesionales, Lara nos desvela cuál es su joya más preciada y nos confiesa que nunca ha tenido anillo de compromiso.

CHANCE: Lara, ¿Cuántas veces te han dicho eso de que eres una joya?

Lara Álvarez: Pues la primera, muchas gracias. Estoy muy contenta es la primera vez que trabajo con una marca de joyas, me encanta porque yo no soy de ponerme muchas joyas como habéis visto pero me están enseñando a combinar, a mezclar, a complementar looks que muchas veces se te quedan un poco más apagados que con cuatro cositas, un anillo, un colgante o unos pendientes cambian totalmente y me siento muy privilegiada de trabajar con ellos porque creo que es una marca que siendo top en cuanto a colección de joyas que a mí me encantan, es accesible para todos los públicos. Entonces creo que tienen un concepto que a mí me gusta para comprar joyas, ropa y ese tipo de cosas.

LARA ÁLVAREZ: "NUNCA HE TENIDO ANILLO DE COMPROMISO"

CH: Todo el mundo tiene en su casa alguna joya especial por algún regalo, algún recuerdo ¿cuál es la tuya?

L.A: La mía es un sello de mi abuela que pone una A, mi abuela se llamaba Amalia y lo tengo guardado como oro en paño. De hecho nunca me lo pongo, lo tengo en casa y en algún momento me haré un colgante pero no me atrevo porque claro ahí está bien, está seguro. También soy un poco desastre, pierdo muchas cosas a lo largo del día.

CH: Dices que no te has comparado muchas joyas pero ¿te han regalado?

L.A: Pues la verdad que no muchas como te digo el mundo de la joya era algo nuevo para mí que estoy descubriendo ahora y me está gustando muchísimo y mira desde aquí ofrezco a la gente que quiera regalarme joyas que este es su sitio porque es accesible para todos los públicos pero no he sido mucho de joyas. Me han regalado cosas curiosas, me han regalado cosas más para mi día a día. Mis amigos ahora están alucinando y dicen que raro tú con joyas. Un anillo que bonito pero no eres muy de anillos.

CH: ¿Anillo de compromiso no has tenido nunca?

L.A: No.

CH: Fíjate que hubo un momento en que especulábamos todos que ibas a casarte y que estaba todo casi listo, ¿lo desmentimos entonces?

L.A: Bueno es que especuláis con tantas cosas muchas veces que yo ya no, no que va. El día que yo tenga un anillo de compromiso lo voy a enseñar así.

LARA ÁLVAREZ: "ME VEO CASADA Y CON HIJOS"

CH: ¿Cómo llevas que se hable tantísimo de tus novios, de tu vida privada, de tus relaciones?

L.A: Bien si es que al final no puedo decir muchas cosas. Yo sé que es parte de vuestro trabajo y yo a los compañeros los respeto lo que ya no hago es entrar en mi vida y confirmar entonces no terminaríamos nunca y a veces se ponen las noticias por delante antes que la pregunta y luego la confirmación no viene muy a cuento o el desmentido tampoco. Pero bien, es una consecuencia también de mi trabajo y de mi personaje público. Entonces al final que hablan es un buen síntoma en el mundo en el que estás trabajando en el que estas expuesta al público por eso para mí eso es una bendición ahora mismo.

CH: ¿En qué te fijas tú en un hombre?

L.A: Me fijo en que me sorprenda, me acompañe en la aventura de vivir que intento que sea una aventura constante, no aburrirme, que no sea una rutina. Es lo que tengo con mis padres en casa como ejemplo, no me rindo y algún día lo encontraré.

CH: ¿Te ves casada y con hijos?

L.A: Sí, me veo casada, me veo con niños. Cada vez me asusta menos la soledad. Es un concepto muy bonito, pero aprender a estar sola, las mujeres emprendedoras, que tenemos trabajo, vida, cosas positivas, no es una necesidad y si no llega no pasa nada.

CH: Listón muy alto en la aventura.

L.A: Hace unos días estuve con Calleja y fue una de las experiencias de mi vida. Tengo una fobia, los peces y me lanzó con el tiburón ballena. Corrimos un rally yo de copiloto y me encantó. No descarto correr alguno más. Me gusta ese tipo de formato, ese tipo de vida, la gente con pasión como Jesús que transmite y transpasa la cámara y disfruta lo que hace y ha conseguido hacer de su vida su trabajo y es lo que intento hacer yo tanto en vida profesional como personal.

CH: Planes profesionales.

L.A: Estamos en Dani y Flo las tardes de Cuatro. Muy contentos con el programa, nuevos contenidos, invitados, colaboradores. Poco a poco nuevos contenidos, nuevos colaboradores, encantada y hasta ahora la trayectoria profesional que me está poniendo en la mesa me está enseñando muchísimo de mi trabajo y también profesionalmente que descubro cosas nuevas.

LARA ÁLVAREZ: "SOY MUJER NAVIDEÑA, ME GUSTA, NOS REUNIMOS EN CASA, TODOS JUNTOS"

CH: ¿Qué tal Kiko Rivera?

L.A: Fantástico. No le conocía y aluciné. Me encantó, me reí mucho con él, dispuesto a hacer locuras durante el programa, muchísimo más delgado, se encuentra fenomenal, lo transmite y lo pasamos increíble con él.

CH: ¿Eres una mujer navideña?

L.A: Soy mujer navideña. Estas fechas te pones melancólico. Falta gente que quieres, en este caso mi abuela. Me gusta, nos reunimos en casa, todos juntos, es una manera de no perder las costumbres bonitas.

CH: ¿Qué te gusta hacer en estas fechas?

L.A: Cosas muy sencillas. Como durante el resto de mi vida no las hago por el trabajo, intento aprovechar para estar con los míos. Cenar el 24, comer en Navidad, en familia, disfrutar de mis padres, de mi hermano y agradecer estar juntos todos.

CH: ¿Qué le pides al año nuevo?

L.A: Que no le falte salud y trabajo, que no falte que es super importante también.

LARA ÁLVAREZ: "EL AMOR NO SE PIDE, LLEGA"

CH: ¿No pides amor?

L.A: Es algo que tiene que llegar, pedir no me atrevería. Mientras tenga salud, trabajo y a mi familia sana y bien, pedir más me parece demasiado.

CH: ¿Tienes a tu mascota Choco?

L.A: Es para comerlo. Como me mira. Sí. Le tuvieron una temporada mis padres, ahora conmigo y eso sí que es amor por todos los costados. Llegar a casa y cómo me recibe ese ser, no es descriptible.

CH: Difícil encontrar alguien como él.

L.A: No voy a encontrar a nadie como él, es único.