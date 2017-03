Laura Matamoros, el mejor apoyo para su hermano Diego en el delicado momento personal que atraviesa

Laura Matamoros, imparable. Desde que ganara Gran Hermano VIP, la hija de Kiko Matamoros y Marian Flores tiene su agenda bien cargada de compromisos profesionales. En esta ocasión, Laura presentó un nuevo modelo de coche.

La hija de Kiko Matamoros presentó un nuevo modelo de coche como imagen de una conocida marca, donde no dudó en hablar de los rumores que la convierten en una de las concursantes de Supervivientes 2017. Como recordaremos, dio el salto a la fama con su participación en GH VIP 4, en el que se alzó como ganadora tras imponerse a Carlos Lozano.

Habló también sobre la situación que atraviesa Diego Matamoros, después de que su ex pareja Tanit Grande Linares le interpusiera una denuncia por agresión. Diego Matamoros fue detenido en Boadilla del Monte por una presunta agresión a su ex pareja el pasado 12 de marzo. Según su declaración, Tanit habría recibido varias amenazas y presentaba el labio partido en el momento de la denuncia.

CH: Laura, ¿Cómo te encuentras?

Laura Matamoros: Pues sí, estoy muy contenta, la verdad, de estar en este evento otra vez, de poder seguir promocionando estos coches, ¿no? Y ser imagen y sobre todo madrina ya, que son palabras mayores pero que me encanta ser.

CH: Estaba yo pensando que si al final te vas a la isla, lo de conducir se te va a acabar.

L.M: Bueno pero es que... Claro, hombre, se acabaría pero es que en ningún momento me voy a ir. Yo me voy a ir a la boda de mi amiga Marta que es lo que quiero.

CH: Se daba tu nombre ya como próxima superviviente...

L.M: Bueno también se da de muchos, ya sabéis.

CH: ¿A ti no te apetecería vivir esa experiencia? Precisamente ayer en un blog decías lo que te llevarías a una isla desierta...

L.M: Es un reality que siempre me ha gustado, que veo que es muy yo, pero también hay que valorar muchas cosas más, de momento las cosas están así.

CH: Además, tu hermano te daría consejos, ¿no?

L.M: Él experimentó muy bien la isla.

CH: Si fueras, ¿quién te gustaría que te defendiera en plató o que fuera tu apoderado?

L.M: Si fuese, pues otra vez Diego, sin duda.

CH: Y además yo creo que esto también le vendría muy bien para ver si sale de este tramo que está pasando, ¿cómo le estás viendo tú?

L.M: No es fácil para ninguno de nosotros. Él lógicamente no está bien, no es una situación agradable, entonces poco a poco va animándose un poco más, pero es un mal bache para todos.

CH: ¿Qué nos puedes decir de Tanit que supongo que la conoces?

L.M: Sí, obviamente pero yo no tengo nada que decir de esa persona y menos cuando ha demostrado lo que ha demostrado y lo que es capaz de hacer, entonces no... Que haga estas cosas yo creo que te rompe totalmente.

CH: Sin embargo, yo creo que lo que más ha llamado la atención, por lo menos a mí cuando lo leí, es el tema de la niña. ¿Diego sabía que esa niña no llevaba sus apellidos?

L.M: Bueno, Diego era consciente una vez que ella lo puso, pero ya una vez puesto, ¿qué puedes hacer?

CH: ¿Y por qué aceptó esa situación?

L.M: Bueno, pues eso ya no... no sabría yo decirte porque no es personalmente mi caso, entonces yo espero que todo esto se solucione pronto. La justicia al final es la que tiene que dar la razón a unos o a otros y yo lo único que tengo que decir de este tema es que apoyo a Diego pero con todo mi corazón y con todos mis medios.

CH: ¿Pero es cierto que parte de la culpa es la influencia que ha ejercido la madre de Tanit sobre ella? En un principio era, por lo que dijeron en un programa, que ella quería que el apellido Linares, me parece que es el de la madre, que lo llevase la niña...

L.M: A ver, como te digo, son temas muy delicados que tal vez yo no deba meterme pero sí puedo decir desde lo que yo conozco que seguramente sí sea así.

CH: ¿La madre ha influenciado sobre la niña, sobre Tanit?

L.M: Seguramente sí.

CH: ¿No te dejaba coger a la niña? ¿Es cierto que no os dejaba coger a la niña de...?

L.M: Hombre, es cierto que la niña tiene ya casi... ¿Cuántos años? ¿Tres? La he visto dos veces en mi vida.

CH: No, te iba a decir que ¿Qué relación tenías tú con tu sobrina? Porque es tu sobrina.

L.M: No, eso, pues esa es mi relación, pero bueno, ya con este tema no tengo nada más que decir.

CH: ¿Diego duda de la paternidad de esa niña ahora?

L.M: Diego va a hacer lo correspondiente a partir de ahora.

CH: Claro, pero Diego yo no entiendo cómo en esa situación no reivindicaba su papel, y además, el vuestro como tías.

L.M: Bueno, son circunstancias que, como ya he dicho antes, son difíciles, difíciles a lo mejor de afrontar en ese momento y ahora que ha venido todo esto, Diego tomará las medidas correspopndientes.

CH: ¿Y tu madre, qué papel...?

L.M: Bueno, pues el mismo que el de todos. Es la misma circunstancia para todos, o sea que...

CH: El que sí que ha sorprendido, no sé si a vosotros también, es tu padre; se ha puesto muy al lado de Diego como es normal. Yo no sé si te ha sorprendido esa actitud o te lo esperabas como padre que es.

L.M: Bueno, al final, como has dicho es un padre, ¿no? Al final todos tenemos sentimientos y todos tiramos para lo nuestro, así que yo le agradezco por su parte lo que ha hecho por Diego, claro que sí.

CH: ¿Pero ha habido ya una llamada padre-hijo?

L.M: Que yo sepa no, que yo sepa no, pero bueno, el que demuestre poco a poco este tipo de cosas, también dice.

CH: Bueno, quizás esto, al final no hay mal que por bien no venga y al final hay un acercamiento entre todos y una reunión entre todos los hijos y el padre. ¿Puede ser?

L.M: Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No, pero bueno, ya veremos, ¿no?

CH: Lo que es cierto, el juicio es el 27, ¿no?

L.M: Sí, es un juicio rápido, sí. Ya sabéis, estas cosas van rápido y por suerte a ver si...

CH: ¿Diego Matamoros es un hombre violento?

L.M: Para nada. Lógicamente si te sacan de, como puede pasarme a mí, si te sacan de tus casillas, saltas, pero no es violento.

CH: ¿Todo esto es por un arranque de celos porque estaba intentando volver con la madre de su hijo?

L.M: Es que no sabría decirte.

CH: ¿Tú eres consciente...?

L.M: O sea, yo me enteré de todo lo que pasó pero no sabría decirte. Yo de este tema ya...

CH: Él dijo que tenían relación antes, tenían relación telefónica e incluso estaban intentando volver. ¿Eras consciente como hermana de que es verdad que lo estaban intentando otra vez?

L.M: Hombre, yo sé que se veían porque por la niña, ¿no? Pero no sabía nada más. Tampoco le he querido nunca preguntar porque los temas personales de mi hermano, si él no me lo quiere contar yo tampoco indago demasiado, igual que él conmigo.

CH: Laura, ¿y en un arranque de rabia no has escrito a Tanit?

L.M: Lo hice en su día pero bueno, ahí queda.

CH: ¿No lo has vuelto a hacer?

L.M: No, no, para nada. Eso es una persona que para mí es un cero a la izquierda, con lo cual no tiene nada que ver ya en mi vida.

CH: ¿Cómo ves a Fonsi y a Marta?

L.M: Pues muy enamorados, muy felices y ahora algo más nerviosos, que ya se acerca el día.

CH: ¿Ya tienes todo preparado? ¿Tienes el vestido? ¿Tienes todo elegido?

L.M: Todo, todo, todo, todo.

CH: ¿Te llevas a tu chico también para allá?

L.M: Bueno, claro.

CH: Ya terminamos, ¿cómo no preguntarte también por cómo va el asunto con tu representante, ex representante?

L.M: Bueno, pues yo también tengo un juicio rápido ahora, el 27 también y espero...