Laura Ponte confirma que está enamorada: "Siempre hay alguien especial"

La modelo Laura Ponte no ha querido perderse uno de los desfiles más comentados de la Mercedes Benz Fashion Week, el de Juan Duyos. Y es que el diseñador ha conseguido reunir a diez de las top models españolas más icónicas que se subieron a la pasarela para exhibir sus diseños.

Sin embargo, Laura Ponte ha preferido ver a sus compañeras y amigas desde el front-row antes que volver a desfilar en la pasarela Cibeles y es que, para nuestra sorpresa, ha confesado que no guarda buen recuerdo de aquella época tan emblemática.

LAURA PONTE: "HACE QUINCE AÑOS QUE NO DESFILO Y NUNCA LO DISFRUTÉ"

CHANCE: Cibeles un reencuentro de amigas, por lo que veo.

Laura Ponte: Sí, bueno, nos vemos fuera de Cibeles, pero sí.

CH: ¿Por qué no te has animado tú a desfilar?

L.P: Porque yo creo que hace quince años que no lo hago y nunca lo disfruté.

CH: ¿Qué dices?

L.P: No, no, yo ahí no. De hecho se reían de mí, decían 'que pena que no lo hagas para reírnos contigo' por las caras que ponía.

CH: No me lo puedo creer, venimos de allí que están todas tus compañeras, y cuando te hemos visto aquí nos ha sorprendido.

L.P: No, no, yo le dije a Juan que no puedo, me muero de vergüenza.

CH: Pero si te has subido a la pasarela Cibeles y has sido una de las más grandes de la pasarela española.

L.P: ¿Hace cuántos años?

CH: Pues como el resto de tus compañeras...

L.P: No, que va, Nieves desfila todavía. Yo creo que fui la primera que me retiré, y además con muchas ganas.

CH: ¿No lo echas de menos?

L.P: No.

CH: ¿Entonces por qué subiste a la pasarela?

L.P: En su momento porque había que hacerlo. Los dos años que trabajé mucho tiempo, lo hacía, pero luego...

CH: Pero en algun momento sí que sentiste el gusanillo, ¿no?

L.P: No, no, no.

CH: ¿Lo hacías por temas económicos, como un trabajo cualquiera?

L.P: Bueno, pues sí, era como 'dos años, tienes que hacerlo...' pero no lo disfrutaba.

CH: Nos estás sorprendiendo bastante.

L.P: ¿Sí? Pero si siempre lo he dicho.

CH: ¿Y tu hija no te ha dicho 'Mamá, por qué no te subes, que me hace ilusión'?

L.P: No, tampoco. Sabe que me lo han propuesto.

CH: Te estamos pidiendo un 'come back', queremos que vuevlas a las pasarelas.

L.P: Sí, antes tengo que pasar por boxes, me tengo que teñir el pelo...

CH: ¿Has podido hablar con tus compañeras?

L.P: Sí, he estado con Nieves, Vanesa, Vero... Sí, pero las veo más a menudo, y tratadlas bien, que son unos cañones de mujer.

LAURA PONTE: "MI CORAZÓN ESTÁ SIEMPRE ENAMORADO"

CH: ¿Tú como te encuentras ahora?

L.P: Pues estoy muy tranquila, haciendo una vida muy casera, y nada, muy tranquila, pintando...

CH: ¿Proyectos profesionales?

L.P: Sobre todo, mi pintura, que me lo estoy tomando más en serio, ahora he pasado a dibujar en digital, que me divierte mucho... Pues eso, seguir con colaboraciones, con mi fundación, no sé... Trabajo menos favorecido, pero muy agradable.

CH: ¿Y el corazón como lo tenemos, contento?

L.P: Siempre.

CH: ¿Enamorado?

L.P: Siempre enamorado.

CH: ¿Sigues con tu chico?

L.P: Con todos esos chicos, siempre hay alguien especial, tenemos especiales todo el rato.