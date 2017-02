Laura Sánchez: "No echo de menos la pasarela. Cuando tenía ventitantos desfiles era una locura"

La modelo Laura Sánchez ha vuelto a subirse a la pasarela de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid en un desfile muy especial para presentar la nueva colección del diseñador Juan Duyos. Un desfile donde se ha reencontrado con compañeras como Judit Mascó o Vanesa Lorenzo.

Laura aprovechó la ocasión para defender una vez más a su novio, David Ascanio, a quien han acusado de agredir al miembro del jurado de Objetivo Eurovisión Xavi Martínez. Recordamos que David era el coautor del tema elegido por LeKlein, otra de las candidatas a representar a España.

CHANCE: Has venido aquí, ¿y qué ha pasado por tu cuerpo?

Laura Sánchez: Sí, he visto mucha gente, hacía mucho tiempo que no venía con lo que nos espera esta tarde.

CH: ¿Cómo es que no te has animado a desfilar?

L.S: Esta tarde, sí, por eso estamos así. Estamos, algunas, bastante inquietas.

CH: Desfilais las grandes esta tarde.

L.S: Es un plantel maravilloso porque nos vamos a reencontrar trabajando, porque siempre nos reencontramos fuera del trabajo, entonces volver a estar en ese backstage... Es que vosotros no lo veis, es que son los buenos momentos.

CH: ¿Cómo ha surgido el reencuentro? ¿Quien ha originado todo esto?

L.S: Esto ha sido idea de Juan Duyos, que va hacer veinte salidas y con diez modelos de estos ultimos veinte años.

CH: ¿Echas de menos esos momentos de ajetreo o estás mejor más tranquila?

L.S: Echar de menos, no, no lo echo de menos. Yo me acordaba cuando tenia veintitantos desfiles y eso es una locura.

CH: Ahora estás en otra etapa mas tranquila, ¿no?

L.S: Bueno, cada cosa tiene su edad, hace veinte años que pisé esta pasarela, con lo cual yo creo que ya no es necesario.

CH: ¿Ahora a qué te dedicas?

L.S: Al pluriempleo, tengo una empresa de eventos y comunicación en Sevilla, empresa textil... Aquí presentando una nueva ensalada de Rodilla... es un no parar.

CH: ¿Cómo vives toda la polémica que se ha creado con el tema Eurovision?

L.S: Pues nada, esperando a ver que pasa en el Congreso.

CH: No sé si quieres decir algo, porque supuestamente ha habido amenazas, Cárdenas en este caso, ha dicho en directo que ya hablaria, que el supuestamente vio todo el momento de la agresion...

L.S: Ya se negó todo la semana pasada, con lo cual, no hay más que hablar de este tema, y solamente esperar a ver qué pasa en el Congreso, que es donde se tienen que ver las cosas.

CH: Tu apoyas a tu chico ¿no?

L.S: Evidentemente.

CH: ¿Habéis tomado medidas legales?

L.S: No.

CH: Porque al final ellos han dicho que David había sido el que había...

L.S: Se ha negado y punto. Yo creo que en la vida hay cosas más importantes en las que invertir el tiempo, que en habladurías.

CH: Tu sigues pensando que Eurovision se mueve por intereses economicos, ¿no?

L.S: No, yo creo que todo cuidadano, cuando ve una injusticia, lo que tiene que hacer es denunciarla, entonces...

CH: ¿Pero la injusticia dónde está exactamente?

L.S: la vamos a ver dentro de poco.