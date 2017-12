Lego, un juego para formar a los constructores de mañana

Lego es uno de los primeros juguetes de nuestra infancia, y es inevitable recordarla cada vez que lo vemos, pues ahora, después de 85 años de existencia y 43 con oficinas en España, se han lanzado a la aventura de abrir sus primeras tiendas físicas en nuestro país, una en el Centro Comercial de la Vaguada y otra que abrirá sus puertas próximamente en el Centro Comercial Parquesur, las dos en Madrid y posteriormente llegarán a algunas ciudades más del territorio peninsular.

LEGO MILLENNIUM FALCON HAS SIDO EL JUGUETE MÁS VENDIDO EN ESPAÑA EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

CH: ¿Por qué habéis tardado tanto tiempo en decidir abrir una tienda? Porque medios no os faltaban...

C.R: Yo considero que estas tiendas cubren un espacio y son un complemento a nuestra distribución, estamos encantados con los demás espacios, que son los que nos han permitido llegar hasta aquí. Nosotros no estamos tan enfocados en el tema de la venta como en dar una experiencia buena, si das buena experiencia la gente lo va a percibir así, y al final va a estar más interesada en Lego, de manera que todos nuestros distribuidores van a vender más Lego.

CH: La gente puede decir que imaginativo no es, porque te dan las instrucciones para hacerlo...

C.R: Claro, ese es el tema de Lego, el tema es que las combinaciones son infinitas, hay millones de combinaciones diferentes con los ladrillos de Lego. Cada niño es un mundo, y hay niños que siguen al pie de la letra, el juguete que compran y las instrucciones, y hay otros que eso es lo que no les gusta, y lo que les gusta es crear, o hacer una combinación donde mezclan Lego City con Lego Friends...

"ESTAMOS EN UN MUNDO EN EL QUE LOS NIÑOS NO DIFERENCIAN ENTRE LO FÍSICO Y LO VIRTUAL"

C.R: Un ejemplo, a nivel del mundo digital, Lego es un juguete que lleva 85 años, y ahora estamos en un mundo digital, en el que los niños no diferencian entre lo físico y lo virtual, somos los adultos los que diferenciamos, ellos no. Ellos primero tienen que construir cinco modelos diferentes, tienen la posibilidad de construir un gato, un robot, una guitarra, ellos lo construyen y después lo programan, una programación muy sencilla. Y la gente dice: "¿cómo es posible aprender a programar con siete años?, pues es lo que te decía constructores del mañana, es ayudar a los niños a aprender a programar desde los siete años. Me imagino que cuando ellos tengan 20 tendrán menos dificultad en programar que nosotros si han jugado con Lego.