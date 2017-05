Leila Slimani, premio Goncourt con 'Canción dulce': "La vida interior de la mujer asusta"

La escritora Leila Slimani ha presentado en España su novela 'Canción Dulce' (Cabaret Voltaire), premio Goncourt 2016, en la que construye un 'thriller' basado en hechos reales que narra el asesinato de dos niños pequeños por su niñera para reflejar "la universalidad del dolor".

En cualquier caso, Slimani ha aclarado que el premio Goncourt no ha vuelto a premiar en esta ocasión a un 'thriller', sino a "una mezcla de géneros". "He intentado sorprender en todo momento, primero es policíaca, pero luego pasa a 'thriller', luego habla de un tema cotidiano y banal...son temas universales que interrogan la organización de nuestra sociedad", ha aseverado.

La autora reconoce que su pasado como periodista de reportajes le ha servido de "escuela" para sus novelas --a día de hoy, dos publicadas--, ya que "desde los pequeños detalles se pueden contar la atmósfera de una ciudad". Sin embargo, pese a que 'Canción dulce' parte de un hecho real, no ha querido hacer "periodismo literario". "No he trabajado en los sucesos como Capote o Carrere porque lo que me gusta es imaginar", ha añadido.

"Mucha gente se ha llegado a quejar, a decirme que no quiere leerlo porque le da miedo, sobre todo las madres. Pero una vez leído no es tan terrible, porque se trata de un suceso que es excepcional: de hecho, yo estaba embarazada con la promoción del libro y he tenido un bebé mientras lo escribía y no me he vuelto loca", ha señalado con humor.