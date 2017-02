Leonor Watling (Marlango): "El Paraíso está en las cosas chiquitas, ni en un edén ni en una sala VIP"

"Tanta opinión desprestigia realmente a la gente que sabe"

Leonor Watling, la mitad de Marlango, visitará el Trui Teatre de Palma junto a Alejandro Pelayo, la otra mitad del grupo, el próximo 23 de febrero para traer una versión "íntima" -solo piano y voz- de su último disco 'El Porvenir' (2014) y del resto de su discografía en una función que "saben cómo empieza" pero cuyo desarrollo "depende del público".

En una entrevista concedida Europa Press, Watling explica que no llevan 'set list' y que aunque tienen "tres o cuatro canciones obligatorias" juegan con "toda la baraja de cartas" que le proporciona sus seis discos. "Estamos muy atentos a lo que pasa con la gente; a quien ofrecemos una noche de música y un viaje juntos", asegura.

Sobre su visita a Mallorca, afirma que le encanta y que han venido muchas veces, "tanto a tocar" como en su "tiempo de ocio". "De la Isla, me quedo con todo, siempre que venimos lo pasamos muy bien", añade.

Respecto a gira de 'El Porvenir'', con la que llevan ya casi tres años, asegura que, como en el poema de Ángel González del que surge el nombre del disco, "este no llega nunca", por lo que ya están "escribiendo canciones" para su próximo trabajo. De este, todavía no puede avanzar nada porque, según ha precisado, "es todavía muy bebé".

En relación a esto, y al día a día con Marlango en general, asegura que "es un camino en el que nunca ha habido un punto y aparte". "Es un proceso donde incluyes lo que encuentras y a la gente que vas conociendo; lo asumes y lo traduces en el siguiente trabajo", dice.

De esta manera, explica que "todavía" tienen "muchas cosas que contar" y que sus creaciones surgen "de una cosa muy egoísta y muy íntima", del piano de Pelayo y de sus cuadernos. "Si lo que nos cantamos no nos dice nada, se acaba. Es una extraordinaria suerte que todavía tengamos cosas que contarnos", confiesa.

"PARAÍSO NO ES AQUÍ"

En uno de los sencillos de su último trabajo, interpretado junto a Enrique Bunbury, Watling canta "paraíso no es aquí/ aquí es nunca/ aquí es quizás/ aquí es mañana/ aquí es jamás". Preguntada sobre el mismo, Watling asegura que para ella "el paraíso está en las cosas chiquitas, ni en un edén, ni en una sala VIP, ni en un estatus profesional". "Está en las cosas pequeñas, en los detalles, en la familia, en los amigos. En las cosas en que no reparas, en las que están ahí todo el rato", añade.

Por otro lado, Watling considera que en la actualidad la gente está "hiperexpuesta". "Opinamos todo el rato en redes, enseñamos y mostramos todo, es muy cansado y no sé hasta qué punto productivo", valora. "Creo", dice, "que se frivoliza mucho y se le quita importancia a las cosas que sí son importantes; si tengo una enfermedad seria, no le pregunto a un amigo". "Soy actriz y cantante pero ¿por qué voy a tener un espacio para hablar sobre algo acerca de lo que no estoy cualificada? Tanta opinión desprestigia realmente a la gente que sabe", termina.