Lil Wayne ingresado tras sufrir varias convulsiones

El famoso rapero Lil Wayne ha tenido que ser ingresado de urgencias tras sufrir un episodio grave de convulsiones. Son conocidos los problemas de salud que ha sufrido más de una vez y los ingresos debido a la epilepsia que padece.

El rapero ha explicado en diversas ocasiones que sus convulsiones son producto de épocas de estrés, falta de descanso y exceso de trabajo. Hace cuatro años el artista sufrió un ingreso grave en el hospital tras sufrir múltiples convulsiones y estuvo ingresado durante varios días en un hospital en Los Ángeles, episodio que despertó la preocupación de sus fans que por ese entonces no sabían nada aún sobre la enfermedad que sufría su ídolo. Tras este suceso él mismo quiso aclarar su estado en una conocida emisora estadounidense: "Esta no ha sido ni mi primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima... He tenido muchísimas convulsiones, lo único es que vosotros no lo sabíais" A partir de ese momento, se supo que el actor sufría de epilepsia desde que era pequeño.