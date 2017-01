Xoel López, Carmen Linares, The New Raemon & McEnroe y The Gift cierran Inverfest en el Price

El festival Inverfest llega a su tercera y última semana con una programación de conciertos, en el Teatro Circo Price, que incluye las actuaciones de Xoel López, Carmen Linares, The New Raemon & McEnroe y The Gift.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, este miércoles tendrá lugar un concierto de Xoel López, en una actuación en la que el artista, acompañado solo por sus instrumentos, repasará todos los grandes éxitos de su extensa carrera musical. El jueves es el turno de Carmen Linares que presenta su último disco, un homenaje a Miguel Hernández, 'Verso a Verso'. Linares contará en este estreno con colaboraciones como la de Vanesa Aibar, Eduardo Pacheco, Arcángel y la Camerata Flamenco Project. A su vez, el viernes The New Raemon y McEnroe presentan en el escenario del Price su nuevo trabajo discográfico conjunto, 'Lluvia y truenos'. Se trata de disco con 12 canciones, compuestas por Ramón Rodríguez y Ricardo Lezón, grabadas en los estudios La Mina de Sevilla durante la primavera del 2016 con Raúl Pérez en las labores de producción. Ya en la recta final, The Gift celebrarán este sábado sus 20 años de carrera musical. Este grupo ofrecerá un concierto donde tocarán los éxitos más importantes de su trayectoria, además de estrenar cuatro canciones de su nuevo disco, que se publicará en la primavera de 2017. Por otro lado, Inverfest cierra su tercera edición con dos conciertos de Inverfest New Rockers. Así, a las 12 horas de este domingo el proyecto musical Chumi Chuma presenta un proyecto musical para toda la familia. El mismo día, a las 18 horas, actuará Furious Monkey House, una banda formada por cinco jóvenes de Pontevedra con un repertorio de canciones pop y rock transportarán a los fans de Nirvana, Pixies o Smashing Pumpkings a los años noventa.