Localizan en París una película en 3D sobre el País Vasco rodada en 1936

El film, titulado 'Euskadi', se proyectará el próximo 15 de marzo en Bilbao, durante el Festival Loraldia

Un investigador de la UPV/EHU ha localizado en París una película en 3D sobre el País Vasco dirigida en 1936 por René Le Hennaff. El film, titulado 'Euskadi' y que no se llegó a estrenar en la Comunidad Autónoma, se proyectará el próximo 15 de marzo dentro del festival de primavera para la promoción de la cultura vasca, Loraldia.

Representantes del Festival Loraldia y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han presentado este miércoles en Bilbao este "hallazgo" cinematográfico que sigue la técnica de cine en relieve desarrollada en aquellos años por Louis Lumière, inventor del cinematógrafo.

En la presentación han tomado parte el coordinador de Loraldia Kultur Elkartea, Mikeldi Uribe-Etxebarria, el vicerrector del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, Patxi Juaristi, así como la profesora Bea Narbaiza y el investigador Josu Martínez, en representación del grupo de investigación de la UPV/EHU Nor.

Uribe-Etxebarria, ha afirmado que, con la proyección de esta película, se persigue "trabajar en la transmisión y prestigio" de la cultura vasca. "Conocer nuestra historia cultural es uno de los objetivos de Loraldia. Recuperarla, ponerla en valor, darle visibilidad y prestigio es parte de los caminos creativos del festival", ha asegurado.

Según ha explicado, 'Euskadi' "no solo es la primera película en 3D sobre el País Vasco", sino "una de las pocas que se hicieron con esta técnica en aquella época", ya que "el último invento de Lumière no tuvo éxito y enseguida se descartó".

Tras ser "telecineada y ajustada", la película se podrá ver tal y como se estrenó en la época, en tres dimensiones y con ayuda de gafas anaglifo, "base del sistema de efecto en relieve inventado por Louis Lumière en 1935".

Euskadi coincide con otros documentales extranjeros en plantear "un imaginario romántico de lo vasco", que incluye, además de caseríos, pelota y bailes, "imágenes de las ciudades e incluso del turismo".

"VALOR"

El investigador Josu Martínez, autor del hallazgo, ha destacado "el valor" de las imágenes de las danzas, especialmente una 'kabalkada' filmada en Donibane Garazi. "Su realización es brillante, técnicamente muy pensada, pues sabe sacar todo el jugo al relieve", ha afirmado.

Para Martínez, este descubrimiento "confirma que los grandes cineastas extranjeros eligieron el norte de Euskal Herria para enseñar la potencialidad de sus inventos".

Según ha recordado, los propios hermanos Lumière, "al de poco de inventar el cine", vinieron a Biarritz a filmar el movimiento del mar, de donde surgió la película Les rochers de la vierge (1896). "Unos años después, tras la invención del cine sonoro, la primera película francesa con sonido rodada en exteriores fue Au pays des Basques, documental filmado por Maurice Champreux en 1930", ha añadido.

Euskadi se estrenó en abril de 1937 en el famoso Teatro Olympia de París y al estreno acudieron personalidades del mundo del cine, entre ellos el propio Lumière. Aunque logró críticas positivas, apenas se proyectó en las salas, por cuestiones técnicas. Después de rodar 'Euskadi', René Le Henaff, que hasta entonces había sido un montador de prestigio, dirigió varias cintas comerciales. Le Henaff murió en 2005, con 103 años.

HALLAZGO

El proceso de búsqueda de esta película arrancó después de que Josu Martínez encontrara varias referencias a su existencia. "Tres o cuatro historiadores le habían dedicado algún párrafo, pero las informaciones no eran claras. A veces, se confundía con Euzkadi, un documental abertzale dirigido en 1933 por Teodoro Hernandorena. Otras veces, se decía que era una película producida por el Gobierno vasco. Finalmente, el historiador Jose Mari Unsain, que había logrado contactar mediante carta con René le Henaff en 1983, me dio la pista buena", ha explicado.

El investigador halló la referencia de la existencia de la película en el inventario de la productora Pathé Gaumont de París, aunque la copia original de nitrato se guardaba en el CNC (Centre National de Cinématographie). "Me costó mucho convencer a la productora de que me dejaran visionarla, pues para ello era necesario digitalizarla. Al final lo conseguí y en cuanto la vi me di cuenta de que estábamos ante una joya", ha asegurado.

El Festival Loraldia ha organizado proyecciones públicas de esta histórica película el 11 de marzo en el Festival Punto de Vista de Pamplona y el 15 de marzo en Azkuna Zentroa de Bilbao, dentro del Festival Loraldia.

El 23 de marzo habrá una charla-presentación a cargo de Josu Martínez en Tabakalera de San Sebastián, y el 24 de marzo se proyectará en el Cine Atalante de la localidad vasaco-francesa de Baiona.

En las cuatro ocasiones se proyectarán también los documentales suecos sobre cultura vasca Basker y Bonde i Baskerland, rodados en los años 60 y hallados este año por el también investigador de la UPV/EHU Argibel Euba Ugarte.