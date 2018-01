Lorenzo Silva deja Twitter tras "una reflexión madurada durante meses"

El escritor Lorenzo Silva ha explicado su decisión de abandonar Twitter, tomada el pasado 2 de enero, asegurando que se trata de "la precipitación final de una reflexión madurada durante meses" en la que no han tenido que ver "los fusilamientos tuiteros".

"Si alguien tiene curiosidad, puede acudir a mi 'timeline' y observará que ese día no pasó nada en especial. No fue, pues, una reacción a alguno de los fusilamientos tuiteros a los que me he hecho acreedor por no dejar de expresar mi opinión, irritante para sectores dispares", ha señalado el escritor en un artículo publicado en 'El Mundo'.