Lucía Bosé desvela como vivió la muerte de Bimba y su particular duelo

Anoche Sálvame Deluxe, ahora conocido como Sábado Deluxe, contó con la visita de Lucía Bosé, la abuela de recientemente fallecida Bimba Bosé para hablar de ella y de su vida en general, de sus experiencias... Lucía Bosé no tuvo reparos a la hora de hablar claro y decir en todo momento lo que pensaba y lo que sentía sobre todo lo que le preguntaron. El amor, la muerte y la vida... son solo algunos de los temas que se abordaron ayer en plató.

Lucía Bosé es una mujer arrolladora que no tiene ningún problema en decir lo que piensa. Una de las grandes revelaciones de la actriz italiana anoche fue decir lo que pensaba Lucía de su hijo Miguel Bosé: "El más guapo ha sido Miguel, ha sido, porque ya está en decadencia". Así de contundente y entre risas se mostraba la italiana al hablar de ella. Aunque lo cierto es que jamás se ha atrevido a decírselo a su hijo.

En cuanto a los rumores que circulaban sobre si Miguel Bosé le había prohibido a su madre acudir a un plató y hablar, la mamma dijo que para nada había sido así, y es que Lucía siempre ha sido una mujer con las ideas muy claras y sobre todo muy libre.

A pesar de los duros momentos que ha vivido la familia Bosé, Lucía reconoce que ya ha superado los malos momentos. La actriz confesaba ayer en plató como se había enterado del fallecimiento de su nieta. Lucía se encontraba en los juzgados por un juicio sin importancia cuando la prensa se enteró de la noticia y se desplazó al lugar donde se encontraba la abuela de esta.

En esos momentos, la abuela de Bimba no sabía nada de lo que había ocurrido: "Fue horrible, casi me entero por la televisión. No me lo dijeron". Incluso contó que nadie se acercó a ella ese día por no querer decirle lo que ya todo el mundo sabía: "Nadie me saludaba porque no querían decírmelo".

La madre de Miguel reconocía que había sufrido mucho su pérdida. Tanto fue así que la abuela de Bimba estuvo un mes encerrada en casa para superarlo: "El dolor ha sido durísimo, pero lo he superado".

Tanto el presentador como los colaboradores querían saber qué había hecho la italiana para recuperarse de tan duro golpe: "Estuvimos bailando, disfrazándonos... cosa que criticaron".

Ahora, la actriz parece encontrarse mucho mejor y así lo ha asegurado ella misma: "Yo me he encerrado un mes en mi casa para digerir todo y una vez que lo he digerido ya estoy bien, ya lo he aceptado". Y es que Lucía ha conseguido superar los malos momentos gracias e en parte, a sus creencias: "Ha hecho un gran viaje, pero ha terminado de sufrir. ¿Por qué tenemos esa morbosidad de mantener aquí a los que queremos aunque estén sufriendo? ¿Por qué?"

Además, la abuela de Bimba confesaba que siente muy cerca de ella a su nieta: "Está aquí ahora mismo, la veo que me sonríe todo el tiempo".

Ahora Lucía ya se siente con fuerzas para salir a la calle y reconoce que está muy feliz. La colaboradora de Sálvame María Patiño, se atrevió a preguntarle a la italiana de 86 años si estaba enamorada a lo que contestó ella: "Quién sabe..." Aunque al final, Lucía lo confesó todo: "Estoy enamorada, por eso estoy tan feliz".

Lucía siempre ha luchado por los derechos de la mujer. Es muy positiva y está llena de alegría a pesar de todo lo que le ha pasado en su vida. "Sé rebelde", eso es lo que nos dice Lucía a todas las mujeres, un mensaje que encierra cierta libertad y lucha y que hace creer a todos que las mujeres pueden.