Lucia Pariente contra Fonsi: 'Jamás ha tenido las santas narices para decirme en persona que no trabajo'.

Si hace dos semanas era Alba Carrillo quien para sorpresa de muchos se sentaba en Sábado Deluxe, anoche le tocó el turno a su madre, Lucía Pariente. Desde que las dos salieran de la isla y sobre todo la más joven, han sido muchísimos los frentes a los que han tenido que enfrentarse.

Las declaraciones de Fonsi Nieto tras la salida de Alba de Supervivientes han sido como combustible que no ha tardado en arder y arrasar con la supuesta buena relación que tenía la expareja. Y es que lo que a Fonsi le sentó como un tiro fue ver que su hijo acudía al plató de la gala final de Supervivientes para recibir a su madre. A Alba no le han sentado nada bien las palabras de Fonsi, que atacaba directamente a la madre de la modelo, con declaraciones como esta: "Lucía me ha hecho mucho daño a mí, a su hija y a su nieto, lo va a seguir haciendo y ya voy a por todas, voy a defender a mi hijo porque es mi obligación". El expiloto ha acusado directamente a Lucia Pariente de diversos hechos y afirma que a esta señora "le da igual su hija, le da igual su nieto y le da igual su marido. Lo que hemos visto no es nada comparado con la realidad".

Si Alba ya desmintió muchas de estas acusaciones y se mostraba dolida ante las palabras de su ex y padre de su hijo, ayer Lucía terminó por desmentir cada una de las palabras de Fonsi. Ella asegura que si se metió en la relación fue porque "Alba lo pasaba muy mal con "cosas" que Fonsi hacía" y además añadió que el expiloto "lo dirá porque he ido a su casa a arreglar la caldera o a preparar unas lentejas, pero Fonsi no me pagó nunca por ello. Considero que no es meterme en su vida".