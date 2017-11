Lucía Rivera de Cayetano: "No veo a mi padre porque no tenemos tiempo"

CHANCE

Lucía Rivera reaparece con un cambio de look, y es que la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera quiere dejar claro que ya no es una niña, que ha madura y es una mujer. La joven ha cortado su larga melena. Radiante y espectacular, nos habla de sus planes de futuro relacionados con la moda y la música.

LUCÍA RIVERA REAPARECE CON UN CAMBIO DE LOOK

Además, confiesa lo feliz que está ante la llegada de su hermanito con el que practicará para cuando ella en un futuro quiera ser mamá. La adolescente está convencida de que este acontecimiento familiar les va a unir a todos muchísimo más.

CHANCE; ¿Ese cambio de look por qué ha sido, por qué ha estado motivado?

Lucía Rivera: En la moda, ¿no? Cambiar un poco me viene bien, crecer, que me veáis más mujer, más como yo quiero ser porque siempre me veis muy niña y yo no soy una niña, yo soy una adolescente más mayor, bastante madura, como ya sabéis. Siempre "niña", que no, que soy Lucía, que ya he crecido, que ya tengo una carrera y que veáis que no todo es mi pelo. El pelo siempre da mucha belleza.

CH: Te han comparado con un pelo que llevó tu madre también.

L.R: Sí, todo es comparable con mi madre al final. No sé cómo lo hacemos, pero siempre es "Lucía-su madre", "Lucía-su padre". A ver si vamos a empezar a centrarnos un poco más en mí.

CH: Pero, ¿ya te has cansado un poco de seguir su estela, de tener ese apellido tan presente?

L.R: Imagínate, de hecho creo que me voy a cambiar el apellido. No, es broma, pero sí que cansa. A ver, es lo que hay, como un hijo de un médico, como un hijo de abogado, todos lo tenemos más fácil, pero por otra parte es mucho más difícil quitarse de encima esa cabecilla. Pero bueno, no pasa nada, yo estoy feliz y orgullosa de ellos así que no pasa nada.

LUCÍA RIVERA: "ME VA A VENIR MUY BIEN TENER UN HERMANITO PARA PRACTICAR"

CH: Lucía, la vez anterior que te vi venías a Madrid, ya llevas unos meses. Vas a tener ese acercamiento con tu padre, ¿qué tal esta experiencia de vivir en Madrid y qué tal poderle ver más?

L.R: Muy bien, tampoco es que nos veamos tanto. De hecho, no nos vemos casi nada, pero porque cada uno tiene un trabajo bastante complicado, él está todo el día, ahora en México, mañana en tal, entonces tampoco tenemos tiempo. Cuando yo tengo tiempo él no lo tiene y cuando él tiene tiempo yo no lo tengo. Con la llegada de un hermanito seguramente que nos unamos todos mucho más.

CH: ¿De qué manera te ha sentado a ti esa noticia?

L.R: Muy bien. Hombre, yo soy fan de los niños, de hecho creo que soy otra niña. Cuando me junto con mi hermano soy más niña yo que él, o sea, soy muy buena madre, yo creo. Voy a ser muy buena madre. A mí me sienta bien, porque como no voy a poder tener hijos en muchos años para conservar estas curvitas me viene bien un hermano con el que practicar.

CH: A ti igual te hubiera gustado que fuera niña, ya que tienes otro hermanito.

L.R: Me hubiera gustado, pero lo voy a querer igual o más.

"CON EL PAPEL DE HERMANA ME BASTA Y ME SOBRA, ME DA IGUAL SER O NO SER LA MADRINA"

CH: Puede que vengan más, ¿no?

L.R: Bueno, eso ya no lo sé. Ahí ya no me meto.

CH: ¿El nombre te lo ha dicho ya a ti?

L.R: No. Todo es secreto.

CH: Nos podrías decir "yo lo sé pero tampoco lo quiero decir".

L.R: No, es que yo creo que no lo saben ni ellos, o sea, es normal, es muy difícil escoger un nombre. A mi hermano en el día fue, no es fácil, porque tú piensa que eso le va a costar toda la vida. Si le pones un nombre feo en el colegio es lo peor, son muy crueles.

CH: ¿Crees que te pedirán opinión para el nombre a ti?

L.R: Si me la piden bien, si no me la piden también porque lo voy a querer igual.

CH: ¿Tienes algún nombre favorito?

L.R: No, la verdad es que no. Si me dices "dime un nombre" no sé qué nombre decirte. "su hermana dice que...", entonces me voy a callar.

CH: ¿A ti te gustaría ser madrina de ese niño si lo bautizaran?

L.R: Tú piensa que tengo un papel de hermana, entonces yo creo que con el papel de hermana me basta y me sobra. Habrá mucha gente que lo quiera y que no tenga un papel tan importante como el mío y se lo merezca más que yo. Bueno, merecer no, pero que le haga más ilusión, yo con tener un hermano ya ilusión bastante.

CH: Te apetece ejercer de hermana, entonces.

L.R: Sí, pero vamos a dejar de hablar del tema.

"CON MI TÍO KIKO LA RELACIÓN ES GENIAL, ME HA DADO CONSEJOS DE DJ"

CH: Tú como DJ creo que estás actuando con tu tío.

L.R: No, para nada, no actúo con él. Fui a verle a un concierto, me lo pasé genial, me reí lo que nunca me había reído en la vida, de hecho tiene unos fans impresionantes. Yo decía "pero bueno, tío, y, ¿esto qué?". Llenó un pueblo entero, que yo decía "¿de dónde sale la gente?". Yo vi a gente de 60 años en ese concierto pasárselo bien y yo flipé, la verdad es que flipé.

CH: ¿Cómo es la relación que tienes con Kiko?

L.R: Con Kiko genial, pero vamos a empezar a preguntarme por mí. Tanta familia no, que después todo "la hija de...".

CH: Al final soís nuestra familia también.

L.R: Sí, pero hay que empezar a centrarse un poco en mí.

CH: Te ha podido dar a lo mejor algún consejo como DJ.

L.R: Sí, de hecho me gustaría hasta hacer algo de latino, cantar me encanta, no sé si lo habréis visto en instagram, que estoy loca cantando. Ya como que me estoy empezando a abrir, que me costó mucho.

CH: ¿Te gustaría más enfocar tu carrera ahora por el mundo musical más que por la moda?

L.R: Yo soy modelo, de hecho el canal de youtube que estaba haciendo está en standby porque no quiero que me encasillen como ninguna youtuber. Yo soy modelo, mi trabajo es ser modelo y si después hago un canal de youtube, o pincho en eventos de moda, si me ponen a pinchar en el arenal sound sí que pincho. Quiero que se note que soy modelo y ya está.

CH: ¿Estás notando que estás lanzando tu carrera, que está estabilizándose un poco?

L.R: En Madrid es otro mundo, todo esto sí que es un poco más peligroso, porque están más como aguilillas a ver qué pasa, si la lío, pero bueno, es lo que hay.

CH: Pero, ¿tienes pensado sacar un disco, un single?

L.R: Algún día si me apetece, pero muy lejos.

"MI MADRE ESTÁ MUY BIEN, MUY GUAPA HACIENDO DE MADRAZA"

CH: Tus proyectos a corto plazo, ¿cuáles serían?

L.R: Mis proyectos son moda. Ser modelo, mi proyecto es ser Victoria's Secret dentro de muchos años, ese es el único proyecto que tengo y el que más me importa. Después si hago un canal de youtube o hago una canción eso va a parte, eso es por hobby.

CH: ¿Te lanzarías a componer tú la canción?

L.R: Claro, yo que soy tan sentida y tan romántica siempre... tengo que componerla yo.

CH: Déjame preguntarte por tu padre biológico, no sé si tienes alguna relación con él.

L.R: No puedo hablarte de ese tema.

CH: ¿Qué tal tu madre?

L.R: Mi madre muy bien, muy guapa, como siempre. De hecho estuvo este fin de semana conmigo y con Martín, cuidándole, haciendo de madraza, como hace siempre, que es lo que le toca.

CH: En las fotos de la fiesta, entonces, ¿estás con tu madre?

L.R: Sí, en Blackhaus estuvimos, en la fiesta de BlackHeart, que fue una pasada. Vaya música, ojalá hubierais estado porque os hubiera encantado.