Lucía Villalón, ilusionada de nuevo en el amor tras su ruptura con Chicharito

Lucía Villalón, Patricia Montero, Carla Goyanes y Eugenia Osborne brindan con Ruinart en la apertura del nuevo pop up 'Ruinart Champagne & Pizza by Grosso Napoletano'. Como no podía ser de otra forma todas confesaron ser grandes amantes de la comida italiana y es que este nuevo espacio sea convertido en uno de los locales de moda de la capital madrileña.

Por su parte, Lucía Villalón no dudó en hablar del buen momento que está viviendo en el terreno profesional pero también personal y es que desde su ruptura con Chicharito, la periodista mantiene su vida privada en la más estricta intimidad. Sin querer dar muchos detalles de su nueva historia de amor, Lucía sí que comentó que hay alguien especial en su vida.

CHANCE: ¿Conocías el sitio ya?

Lucía Villalón: No conocía este precisamente pero sí que sé que hay otro en Santa Engracia que además pedimos pizzas para llevar y nos encantan las pizzas, sobre todo la de Nutella de postre.

CH: ¿Eres mucho de comida italiana?

L.V: Muchísimo, me encanta, me encanta la comida italiana en general, soy un poco desastre en la cocina, acabo tirando mucho de pizza.

LUCÍA VILLALÓN: "ESTOY ILUSIONADA CON VARIAS COSAS, NO SE PUEDE DECIR ANDA PORQUE DICEN QUE DA MALA SUERTE"

CH: ¿Cómo se come tanta comida italiana y se tiene este tipazo?

L.V: Se quema, estar todo el día activo. Yo hago el deporte que puedo pero al final es que es de un lado para el otro todo el tiempo.

CH: ¿Estás todo el día trabajando y sin parar, tienes algún proyecto más?

L.V: Estoy ilusionada con varias cosas, no se puede decir nada porque dicen que da mala suerte, luego si quieres te lo cuento pero me está yendo muy bien, sigo entre Barcelona y Madrid por el tema de La Liga y muy comenta, me gusta mucho mi trabajo, lo disfruto un montón y con todos los proyectos que si salen pueden ser muy chulos.

CH: ¿Algo parecido a lo que haces ahora o es algo diferente?

L.V: Es una mezcla de muchas cosas, tiene que ver pero no es exactamente eso.

CH: ¿A lo mejor te podremos ver de actriz?

L.V: Se me da fatal, tengo que decirlo, esto es lo que hay, poco más de lo que ves.

LUCÍA VILLALÓN: "ESTOY APROVECHANDO UN MONTÓN DE COSAS QUE NO DISFRUTABA ANTES, DE VER GENTE QUE NO VEÍA ANTES, CONOCER GENTE"

CH: Si te propusieran un papelito en alguna serie.

L.V: Nunca digas nunca, siempre hay que probar cosas nuevas y a lo mejor se te da bien y quién sabe, pero la verdad es que no creo que sea mucho lo mío. Todo el mundo me pilla las mentiras, ya no miento por eso, siempre me pillan.

CH: ¿Hay tiempo para el amor?

L.V: Hombre pues supongo, no sé. La verdad es que estoy encantada con mi trabajo, estoy aprovechando un montón de cosas que no disfrutaba antes, de ver gente que no veía antes, conocer gente y al final siempre hay tiempo para todo.

CH: ¿Hay alguien especial?

L.V: Creo que al final soy muy radical con las personas en general, si me fallas a mí o a alguien importante para mí, estás fuera del panorama rápidamente. Al final la gente que he ido conociendo han sido todos especiales, ellos y ellas no vayamos a liarnos.

CH: ¿Hay alguno más especial?

L.V: Bueno, los hay, no te voy a contar todo.

CH: ¿Podemos decir que sí que hay alguien por ahí?

L.V: Yo estoy muy ilusionada con mi vida en general, en lo personal y en lo profesional.

CH: ¿No te vamos a sacar más?

L.V: Quizás es pronto.

CH: Pero tienes una sonrisa cuando hablas de eso que te delata.

L.V: Bueno ya veremos.