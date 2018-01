Luis Alfonso, emocionado ante el cariño recibido tras la muerte de su abuela

MADRID, 3 Ene. (CHANCE) Luis Alfonso ha querido agradecer públicamente todo el cariño recibido tras la muerte de su abuela Carmen Franco. La única hija de Francisco Franco fallecía el pasado 29 de diciembre en Madrid a los 91 años de edad.

Pasados los días, el hijo de Carmen Martínez Bordiú ha querido mostrar su agradecimiento a todos aquellos que le han hecho llegar su afecto y cariño: "Tras unos días de profundo dolor y fuertes emociones, no tengo palabras para agradeceros vuestras muestras de cariño y apoyo incondicional, en estos momentos tan tristes que estamos atravesando. Muchísimas gracias de corazón, Luis Alfonso".

Estas palabras de afecto se suman al emocionante mensaje que escribió Luis Alfonso el día del fallecimiento de su abuela: "Dios se ha llevado a Man (d.e.p), pero ella no se ha ido: la tendré SIEMPRE en mi CORAZON. Pasó de puntillas durante 91 años, dejando un RECUERDO fabuloso a todos los que la conocieron y a mí un VACÍO enorme. Querida Man, siempre serás mi SUPER ABUELA, mi SEGUNDA MADRE, uno de mis PILARES, y mi EJEMPLO a seguir (fuiste una gran CRISTIANA, con muchos VALORES y muy BONDADOSA; te encantaba VIAJAR y DESCUBRIR otros lugares; eras de las personas más CULTAS que he conocido, con una gran MEMORIA y siempre INFORMADA de todo; compartíamos AFICIONES como disfrutar de la NATURALEZA y ver jugar al FUTBOL a la SELECCIÓN ESPAÑOLA o al REAL MADRID; me impresiona la GRAN SEÑORA que siempre fuiste, con tu SABER ESTAR , tu ELEGANCIA , tu INTEGRIDAD , tu SERENIDAD , tu ALEGRIA , tu PACIENCIA , tu SINCERIDAD , tu FORTALEZA y tu APERTURA DE MENTE ). Si hubiera que definirte, repetiría lo que dijo mi primo : "MAN ES MAN". Te quiero mucho".