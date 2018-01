Soy Luna: ¿Por qué la abuela de Karol Sevilla la bautizó así?

CHANCE

Soy Luna Live aterriza en España y hemos tenido la oportunidad de hablar con sus protagonistas. Karol Sevilla (Luna Valente), Ruggero Pasquarelli (Matteo Balsano) y la malvada Ambar Smith a la que da vida Valentina Zenere nos han dado buena cuenta de qué significa este show y de contarnos algunas de sus intimidades. ¿Cómo llegaron a la cima del éxito? ¿Qué queda de ellos antes de ser conocidos? ¿Qué supone esta gira y este espectáculo? ¿Cómo instruyen a sus seguidores desde sus redes para que se diviertan y sepan hacer el bien? Soy Luna Live visitará 6 ciudades españolas durante este mes de enero, enmarcado en un tour que recorrerá varios países europeos: Barcelona, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Málaga y Sevilla, tras el éxito de la serie de Disney Channel Soy Luna y la gira por Latinoamérica de Soy Luna Live. Disney EMEA y DG Entertainment, como productores del espectáculo, y Sold Out, como organizador de los conciertos en España, inauguran la gira europea de Soy Luna Live este 5 de enero en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Te dejamos las fechas:

5 de enero de 2018 a las 12:30 h - Barcelona: Palau Sant Jordi7 de enero de 2018 a las 12:30 y a las 17 h - Madrid: Wizink Centre9 de enero de 2018 a las 20 h - Bilbao: Bizcaia Arena11 de enero de 2018 a las 20 h - Zaragoza: Pabellón Príncipe Felipe13 de enero a las 20h y 14 de enero a las 17h - Málaga: Palacio de deportes Martín Carpena17 y 18 de enero de 2018 a las 20 h - Sevilla: Palacio de deportes San Pablo

Soy Luna es una chica con sueños donde se ve subida en un escenario con sus amigos, pero algunas chicas no lo verán igual e intentarán que ese deseo no se cumpla. Pero como el bien siempre triunfa, el sueño de Luna se verá realizado. Pero, ¿en qué se parece Karol Sevilla a su personaje de Soy Luna? ¿Qué es lo que le gusta hacer en su día a día? Esto y mucho más nos ha contestado nada más aterrizar en España.

P: ¿Qué supone esta súper gira?

KS: Es un gran reto esto de estar en Europa y estar en estos países tan increíbles. Y yo como soy mexicana estoy muy emocionada por como nos están recibiendo y queremos subirnos al escenraio y darlo todo para que la gente se lleve una experiencia inolvidable.

P: ¿Que aporta este show?

KS: Es como si estuvieran viendo un capítulo de la televisión pero en vivo. Y el show se basa en un sueño que tiene Luna de que se suben todos al escenario y de pronto las malas no creen en el sueño de Luna pero al final siempre triunfa el bien, se realiza el sueño y va a ser como ver un capítulo de la televisión.

P: ¿Hay que aprenderse el baile que has subido a Instagram de 'A bailar con Karol Sevilla'?

KS: No, (se ríe) eso es de mi canal, ¡ojalá un día pueda hacer una gira como Karol Sevilla y así la bailamos jajaja...

P: ¿Te gustaría ser más conocida por Karol?

KS: Obviamente Karol Sevilla es la persona que interpreta a Soy Luna. Y yo siempre estoy muy agradecida porque Soy Luna me ha abierto muchas puertas y he podido llegar a muchos países con mis ideas y con mis locuras. Y cuando pase esta fase, pues me encantaría que la gente me conociera como Karol y que pueda hacer conciertos. Pero ahora estoy muy enfocada en hacer Luna y en hacer este show.

P: Conocerte te conocen, ¿tienes más seguidores que la propia serie como le pasa a tus compañeros, algo que es extraño... Más de seis millones de seguidores.

KS: ¡Uauh!... es un halago y me has dejado muy entusiasmada y muy emocionada. De verdad, muchas gracias. Ha sido una llegada increíble. Agradezco mucho a la gente que me sigue y que me sigue en mi canal YouTube. Y yo siempre trato de hacerlo mejor, y de enseñarles cosas buenas y que los sueños se cumplen pero hay que lucharlos porque las cosas no son fáciles.

P: ¿En qué ha cambiado Karol Sevilla desde que empezó?

KS: ¡Uhhh! Mucho. De altura no he crecido jajaja pero profesionalmente sí. He aprendido mucho de la gente que está a mi alrededor y me siento muy contenta de lo que he aprendido con ellos y en el escenario aunque tengo que seguir aprendiendo.

P: ¿Viajas con tu familia?

KS: Mi mamá siempre me acompaña. Es mi 'mamanager'. Ella es la que me ayuda a que siga adelante, si estoy triste está conmigo. Mi familia está muy pendiente, la verdad.

P: ¿Por qué Karol Sevilla?

KS: Porque mi abuelita, la mamá de mi mamá, fue la que me metió en el artisteo, en este mundo tan mágico. Y yo soy Karol Itzitery Piña Cisneros, y mi abuela es Berta Hernández Sevilla y mi mamá dice que cuando yo tenía 6 años me fui a mi cuarto con ella y me dijo que yo sería una gran actriz pero que siempre tendría que tener los pies plantados en la tierra y que mi nombre sería Karol Sevilla y por eso decidido ser Karol Sevilla.

P: ¿Y tienes los pies en el suelo o a veces te tienen que decir: Karol...?

KS: Mira por ahora no, gracias a Dios. Pero, a veces, tantos halagos y te dan palmaditas en la espalda y entonces, a veces, quieres volar de más... Pero mi familia siempre está conmigo y en ocasiones, mi hermano me dice: "Karol recuerda de tus raíces". Y cuando voy a México, me doy cuento que regreso a donde yo vivía, a mi casa, con mi familia y dices ¡Uau! tengo que dar las gracias por donde estoy y por todo lo que tengo y he conseguido.

P: ¿Y tu abuela qué diría?

KS: Creo que ha de estar muy orgullosa de mí. Ella siempre está conmigo, es mi ángel de la guarda y siempre llevo un colgante que me regaló cuando cumplí 18 que es una mariposa y yo la mariposa siempre la represento con mi abuelita.

P: Karol Sevilla, ¿tiene novio? He leído por ahí que Lionel Ferro...

KS: No, que va. Ninguno de los dos. No tengo novio y estoy muy bien así.

P: ¿Dónde te ves dentro de unos años?

KS: Me gustaría llegar lejos y me gustaría hacer cine y también hacer conciertos por Estados Unidos y Latinoamérica. Pero paso a paso.

P: ¿En qué momento aprendió a patinar Karol Sevilla para Soy Luna?

KS: Yo también me pregunto, ¿en qué momento Karol Sevilla aprendió a patinar? Yo siempre hice baile y el día del casting me preguntaron si sabía patinar y dije que sí. Entonces el día del casting dije ¡Ándale, que chismosa eres! Y estuve patinando seis meses y como soy muy guerrera aprendí, porque aunque me caiga me levanto aunque me rompa las rodillas. Y fui muy dura, muy dura. Y por eso sé patinar porque soy cabeza dura. Y ahora que me queda, ¿volar?

P: ¿Sigues manteniendo tu círculo de amigos o es difícil?

KS: No, no, la verdad es que mis amigos son grandes porque desde los seis años yo fui a la escuela casi más por internet que presencial así que mis amigos tienen 24 años son grandes y son con los que converso y nos contamos nuestra cosas. Yo siempre tengo a mis Tengo a mi amiga Clarita en Argentina que sí que hablamos todos los días por vídeo llamada o vídeo mensaje, que me viene a visitar a la gira siempre que puede, pero si se me subiera algo, ellos me lo dirían.

P: ¿Y qué haces cuando no tienes que trabajar?

KS: Dormir.

P: No me lo puedo creer, como Valentina Zenere.

KS: Sí, jajaja. Amo dormir, de verdad yo siempre digo que soy un gato casero porque me gusta encerrada, en mi cuarto, con mi mamá, con mis cosas. Sobre todo para coger fuerzas, después de la gira, donde a lo mejor hacemos una función, viajamos a otro país, o hacemos dos funciones. Y, además siempre he dicho, que uno nunca sabe cuando alguien compró ese boleto (esa entrada), nunca se sabe si para esa niña o niño es su primera vez, y hay que hacer el show al cien por cien y por eso hay que darlo todo y eso es lo que hay que hacer porque además, me encanta.

P: ¿Cuál es el look que más te gusta en tu día a día, fuera de las cámaras?

KS: Despeinado, natural, ese de levantarte y tener el pelo así y el no maquillarte, tener la cara lavada, eso es lo que más me gusta.