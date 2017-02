Luz Gabás viaja a los inicios del turismo termal del siglo XIX en España con 'Como fuego en el hielo'

Luz Gabás regresa con la novela 'Como fuego en el hielo' (Planeta), la historia de "aventureros y emprendedores" españoles que se lanzan a invertir dinero en casas de baños "humildes" para acabar sentando las bases del turismo termal en España en el siglo XIX.

"España se puso de moda como destino turístico en esa época, porque les parecíamos el colmo del exotismo", ha reconocido la autora durante la presentación de la novela, ambientada además en el auge del romanticismo en toda Europa. Gabás reconoce que uno de los impulsos para escribir esta obra fue el desconocimiento de este periodo.

"Era un siglo del que apenas conocía cosas, más allá de los movimientos literarios: se podría decir que tenía una laguna mental", ha asegurado la autora, quien ha llevado a cabo un trabajo de documentación durante muchos meses por el Pirineo aragonés.

"Quería un siglo de cambios y de mucha inestabilidad, un poco como lo que pasa ahora", ha señalado. 'Como fuego en el hielo' tiene cuatro escenarios principales: dos españoles, que son Panticosa y Albort (nombre ficticio del Pirineo aragonés) y sus 'hermanos' franceses Cauterets y Banyeres de Luchon.

En estos lugares transcurre la historia de Attua y Cristela, dos jóvenes enamorados pero a los que las obligaciones familiares les llevan a vivir separados. Las guerras carlistas y las revoluciones que irán surgiendo en este convulso periodo únicamente servirán para distanciar más a los protagonistas, inmersos en el convencionalismo de la época.

Gabás ha señalado que esta novela está imbuida por ese espíritu romántico, entendido como "la identidad, el viaje, la libertad o las pasiones". De hecho, una cita del poeta Friedrich Holderlin --romántico por excelencia-- le servirá para abrir el libro y como "declaración de intenciones": 'Cuanto más nos ataca la nada, que bosteza a nuestro alrededor como un abismo, con tanta mayor pasión y firmeza hemos de resistirnos'.

TURISMO, EN CONTRA Y A FAVOR

'Como fuego en el hielo' recorre algunos de los edificios y construcciones emblemáticas de Benasque (de donde Gabás fue alcaldesa), como es el caso de la casa de Baños de Albort, inspirada en el existente balneario del municipio aragonés --cuyas aguas se usaban ya en 1522 y que hoy está en desuso--; la iglesia del lugar o un puente que por entonces suponía el pago de un impuesto a los paseantes.

En cualquier caso, el impulso turístico que supuso la apuesta por estas grandes termas no siempre encontró el apoyo de los coetáneos, algo que para Gabás se ha repetido en la Historia. "Cuando se apostó por el Balneario de Panticosa, se pensaba que era un rechazo a la tierra porque iba en contra de la ganadería. Pero es que hace pocos años, cuando llegó la estación de esquí al Pirineo aragonés, también hubo una tensión tremenda", ha destacado.

TRILOGÍA SENTIMENTAL

La escritora reconoce que esta novela completa una 'trilogía sentimental' junto a las anteriores 'Palmeras en la nieve' y 'Regreso a tu piel'. "'Palmeras en la nieve' era una novela sobre quién soy yo y mis antepasados, mientras que 'Regreso a tu piel' es una reflexión sobre la muerte...me faltaba la vida, que es esta novela", ha aseverado.

Preguntada sobre si el éxito de 'Palmeras en la nieve' ha podido suponer una dificultad a la hora de volver a escribir, la autora reconoce que estar viviendo en un sitio como Benasque ha ayudado a seguir con su carrera literaria. "Tengo la suerte de vivir en un sitio apartado y eso me permite escribir las historias que quiero contar", ha matizado.

Respecto a una posible adaptación cinematográfica de esta última novela, ha explicado que "eso es algo que ya no depende" de ella, aunque tampoco lo buscará. "La historia con 'Palmeras en la nieve' fue muy bonita pero ajena a la vida que llevo. Si alguien se quiere enamorar de esta historia, me parecerá muy bien, pero ya no depende de mi", ha concluido.