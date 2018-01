Mabel Lozano: "El mundo somos 50% mujeres, no se puede desperdiciar el 50% del talento"

A escasas semanas de los premios Goya, la mayor fiesta cinematográfica de nuestro país. Mabel Lozano, nominada a mejor cortometraje documental por Tribus de la Inquisición, habla de su segunda nominación y del trabajo que se esconde detrás de un cortometraje "durísimo y salvaje".

Ella misma reconoce que se trata de su primer proyecto que no es de mujeres, aún así continúa luchando por la pluralidad en el mundo cinematográfico: "De pequeña no pensaba ser directora de cine porque no tenía a nadie de referente, es importante para otras chicas los referentes, que estemos aquí".

ML: Este es mi primer trabajo que no es de mujeres, de género, pero si es de derechos humanos, lo que no hay es derecho a la vida, a un juicio justo.

ML: Creo que nosotras desde Cima llevamos muchos años reivindicando que no podemos ser tuertos, debemos mirar con los dos ojos, el mundo somos el 50% las mujeres, no se puede desperdiciar el 50% del talento. Hay cine mal y cine bueno, no de mujeres y hombres, es bueno ver un cine plural, tenemos diferentes puntos de vista sobre la misma historia. Somos un mundo plural, diverso y lo que reclamamos es algo como que las mujeres estamos en minorías, se necesitan oportunidades para que entremos. De pequeña no pensaba ser directora de cine porque no tenía a nadie de referente, es importante para otras chicas los referentes, que estemos aquí. En mi categoría es de las pocas que somos dos directoras y dos directores, el resto son mayoría directores.