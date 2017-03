Macarena García, Eva Hache y Luis Piedrahita ponen las voces a la "visualmente hipnótica" nueva película de Los Pitufos

Macarena García, Eva Hache, Luis Piedrahita, Jordi Sánchez y Pablo Ibáñez ponen las voces en la versión española de la película 'Los Pitufos: La aldea escondida', dirigida por Kelly Asbury, que se estrena el próximo 31 de marzo en España. "Visualmente es hipnótica. Hay un virtuosismo y una exuberancia visual de paisajes, criaturas, ambientes, monstruos y situaciones que te quedas hipnotizado", ha asegurado Luis Piedrahita en una entrevista concedida a Europa Press este martes 14 de marzo.

En la misma línea, Piedrahita, que pone la voz al Pitufo Filósofo, ha añadido que hace "muchísimo tiempo" que no ha visto una película "tan pregnante", ya que tiene unas peculiaridades visuales "muy características", con las que te quedas "dentro por el ojo".

Por otro lado, Macarena García se encarga de poner la voz a Pitufina, Pablo Ibáñez al Pitufo Gruñón, Jordi Sánchez al villano Gargamel y Eva Hache a un personaje misterioso, que, según ha adelantado a Europa Press, es la "primera vez" que se introduce en el mundo de Los Pitufos y que va a "completar mucho" la aldea.

Para Jordi Sánchez, Gargamel es un personaje "mucho más infantil, mucho más malo y mucho más para un público distinto" que su personaje Antonio Recio de la serie 'La que se avecina'.

Por ello, ha destacado que espera que este Gargamel "no tenga nada" de Recio, ya que, según ha comentado, hay "muchos gruñones distintos" y al igual que hay "muchos tipos de facha, también hay muchos tipos de malvado".

Además, el actor ha añadido que su personaje está "obsesionando absolutamente" con destruir a los pitufos, a las pitufas y a todo lo azul que se encuentre por el camino, algo que él no comparte en su vida real, ya que, aunque no existen los pitufos, no está "obsesionado en destruir" ni en cargarse "a nadie".

UNA PITUFINA "LLENA DE PODER"

Por su parte, Macarena García ha declarado que está "muy feliz" de haber puesto la voz a esta Pitufina nueva, que está "llena de poder" y que "no está al servicio de los hombres", sino que ella es el "motor" de la historia. "Creo que se necesita esto en el cine, y más en el cine infantil, porque es importante mandar un mensaje para empezar a cambiar los valores y las ideas desde los niños, que son los que van a poder cambiar las cosas", ha señalado.

De este modo, la cantante y actriz ha manifestado que en esta película Pitufina emprende una búsqueda en "muchos sentidos, sobre todo de indentidad", y que va a descubrir que no tiene un nombre como el resto de pitufos porque "ella puede ser lo que quiera ser".

A la hora de poner la voz a su personaje, Macarena García ha confesado que "inevitablemente" se ha fijado "un poco" en Demi Lovato, que interpreta a Pitufina en la versión original, pero que la cantante y actriz americana tiene una voz "muy diferente" a la suya, por lo que al final ha hecho "una cosa personal" y algo "bastante diferente". "No habría una Pitufina mejor que Macarena", han coincidido Pablo Ibáñez y Luis Piedrahita.

Para Ibáñez, poner la voz a un pitufo ha ido "genial" y ha quedado "muy bien", y ha comentado que su parte ha sido "básicamente discutir con Pitufina", que, a su juicio, es la que lleva "el peso de toda la película".

Igualmente, Luis Piedrahita ha afirmado que, aunque el Pitufo Filósofo es un "poco repelente, puntillos y meticuloso" como él, ha intentado parecerse a la voz de la versión americana y ceñirse al personaje que habían construido sin contar chistes suyos, ya que, en su opinión, está "muy bien" y "encaja a la perfección".

PARA NIÑOS Y ADULTOS

Sobre el público al que va dirigido la película, Eva Hache ha señalado que hay "matices gustosos" tanto para niños como para adultos. "Tiene mucha acción, hay suspense, hay emoción y hay algunos toquecitos para mayores que hacen que la película sea divertida para todos", ha subrayado.

Del mismo modo, Pablo Ibáñez ha comentado que esta versión de Los Pitufos es "perfecta para toda la familia", porque la historia, además de que va a "encantar" a los niños, esconde un trasfondo que también "va a gustar" a los adultos y que la "espectacularidad" de las imágenes y las escenas de acción van a hacer, en su opinión, que un adulto disfrute de la cinta "tanto o más" que un niño.

Igualmente, Jordi Sánchez ha manifestado que si el argumento "no engancha" al adulto no tiene por qué enganchar tampoco al niño, por lo que el objetivo es crear un argumento "potente" que ayude a que la gente tenga ganas de verla.

EL HOMBRE DE NEGRO, UNA ETAPA QUE HA PASADO

Para Pablo Ibáñez, el personaje que ha interpretado durante diez años en 'El hormiguero', el hombre de negro, es una "etapa que ha pasado", por lo que ha confesado que, "después de tantos años", le ha llegado el momento de "evolucionar" y de pasar a "algo nuevo", ya que, en su opinión, "no hay que mantenerse toda la vida haciendo los mismo".

Por último, el actor ha afirmado que lo del doblaje ha sido una experiencia que "quería tener", y que está tomándose "un tiempo para ver los nuevos proyectos", ya que le están ofreciendo "muchas cosas" y las está seleccionando. "Tengo un proyecto musical que veréis pronto y espero que os guste", ha concluido.