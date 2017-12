CHANCE

Macarena Gómez se ha mostrado de lo más orgullosa por el éxito de la serie en la que participa, La que se avecina en la ceremonia de entrega de Premios MIM. La actriz también nos habló de sus planes de su futuro y de lo mucho que aprecia al también actor Mario Casas.

CHANCE: Una se acostumbra a las nominaciones.

Macarena Gómez: No, a mí me han nominado muy pocas veces. Aquí y en los Goya una vez y ya está. Yo estoy acostumbrada a ir directamente sabiendo que me lo dan.

CH: Tres veces solo pero a la tercera va la vencida.

M.G: Te imaginas. Pues se lo dedico a todos los fans. SI estamos tanto tiempo en la serie es gracias al público.

CH: Os sigue dando alegrías La que se avecina.

M.G: Pero si es la serie más vista que hay. Mis compañeros no sé, pero yo no me canso, tengo la suerte de que a mí los productores me dejan hacer otras cositas, voy hago mis cortos, mis pelis, ahora me he ido a Budapest para hacer una peli, luego hago otra y así.

CH: ¿Cómo ha sido la experiencia de rodar allí?

M.G: Hace más frío en Madrid que en Budapest. Yo rodé muy poco allí, solo rodé un día. Voy a decir la verdad, la película es maravillosa, es una historia verídica de un hombre que estuvo en un campo de concentración y él era fotógrafo y era ayudante de un nazi, de un general y él conservó todos los negativos. Es maravillosa, es muy interesante.

MACARENA GÓMEZ: "SIEMPRE HE DICHO QUE ME GUSTARÍA VOLVER A SER MADRE"

CH: Vuelves a trabajar con Mario.

M.G: Yo he trabajado mucho con Mario. Yo soy tan fan de Mario, a mí me encanta, me parece simpático, guapo y grandísimo actor. Para mí es una estrella.

CH: ¿A ver si se va a poner celoso Aldo?

M.G: ¡Qué va! Pero si a Aldo le cae muy bien Mario. Todos los actores han adelgazado mucho, como 15 o 20, es una burrada.

CH: ¿Cómo pasas la Navidad?

M.G: Me tengo que dividir entre mi familia de Barcelona, Madrid y Córdoba.

CH: ¿Un hermanito a tu hijo para este año?

M.G: No sé yo. No, es que tengo mucho trabajo.

CH: ¿Pero falta tiempo o ganas?

M.G: Me encanta la pregunta. Yo siempre he dicho que me gustaría volver a ser madre, siempre lo he dicho, pero cuando, pues no puedo tardar mucho que llego pronto a los 50.

CH: Para que se lleven poco y quitártelo de golpe.

M.G: Pero qué ganas de que tenga un niño.

CH: Es que estabas muy mona embarazada.

M.G: Es que estaba más rellenita, estaba más guapa, mi madre siempre me lo decía.

CH: ¿No hay presión familiar?

M.G: No.