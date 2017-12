Madrid, elegida mejor ciudad para el turismo de reuniones en el 2017

La Asociación Ibérica de Gestores Viajes de Negocio (IBTA) ha elegido a la ciudad de Madrid como el mejor destino para el turismo de reuniones durante el año 2017, dentro de los premios 'Business Travel IBTA'.

Y es que, Madrid ha sido durante este año la sede de algunos congresos como el EULAR (Annual European Congress of Rheumatology, ESMO (European Congress of Medical Oncology), WATMC (World ATM Congress), EHA (22th. Congress of the European Hematology Association)o el FDI (Annual World Dental Congress 2017).