Makoke, muy nerviosa ante el debut como modelo en la pasarela de la Semana de la Moda de Madrid de su hijo Javier Tudela

La Semana de la Moda ha llegado a Madrid y muchos de nuestros famosos no se han querido perder los desfiles que se están sucediendo en IFEMA. Makoke, mujer de Kiko Matamoros, no se perdió el desfile de Francis Montesinos y es que el diseñador contó con Javier Tudela, el hijo de Makoke para que se subiera a la pasarela y desfilara para él. Su madre no se quiso perder aquel momento, y aunque nerviosa, esperando a que todo saliera genial, la mujer de Kiko se mostró muy feliz y estupenda. Pudimos hablar con Makoke y nos contó todo sobre la posible reconciliación de Kiko y su hijo Diego.

AYER NOCHE NO HUBO FINALMENTE RECONCILIACIÓN ENTRE KIKO Y SU HIJO DIEGO MATAMOROS Y es que justo ayer, padre e hijo coincidían en un programa de televisión, Sálvame Deluxe, tras toda la guerra sucedida entre ellos y la nula comunicación que hay entre ambos. Algunos pensaron que aquel encuentro podría traer una reconciliación bajo el brazo sin embargo, no fue así. Su hijo Diego lo intentó, o al menos quiso saludarle cordialmente pero su padre estimó que no era oportuno y se alejó de él. MAKOKE NO QUIERE HABLAR SOBRE LA RELACIÓN ENTRE SU MARIDO KIKO MATAMOROS Y EL HIJO DE ESTE A pesar de todo, Makoke parece no tener nada que ver con la postura adoptaba por su marido ya que durante el desfile la mujer de Kiko aseguró que "siempre que vea feliz a Kiko y sea algo bueno... Claro que estoy contenta". Sin embargo, no opina sobre si podría darse una reconciliación entre padre e hijo: "En eso no entro". Intentando ser de los más discreta, sin inmiscuirse en los problemas personales de los hijos de Kiko, Makoke tampoco quiso opinar sobre Jorge Blanco y la estafa que el representante presuntamente ha hecho a los hijos de Kiko, Laura y Diego, aunque admite que "tiene que ser un palo muy grande". MAKOKE FELIZ Y NERVIOSA ANTE EL DEBUT DE SU HIJO QUE DESFILÓ PARA FRANCIS MONTESINOS En cuanto al desfile, se pudo ver a una Makoke bastante nerviosa por este debut de su hijo en la pasarela de la Semana de la Moda de Madrid y dijo que creía que su hijo lo haría "genial".