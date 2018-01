Malena Costa se despide de su perrita Llisa

El 2018 comienza con un sabor muy amargo y triste para Malena Costa. La modelo ha explicado en su perfil de Instagram que su perrita Llisa ha muerto a los 13 años.

Emocionada y abatida ante la triste noticia, la mujer de Mario Suárez ha querido dedicarle un sentido post en su blog de Glamour donde habla de todo lo que ha vivido al lado de su mascota: "El año para mi no empieza con las mejores noticias, pero voy a pensar en positivo y es que hoy tengo un nuevo ángel de la guarda...Hoy mi perrita Llisa ha fallecido, con 13 años, la tengo desde que yo tenía 15... Quiero rendirle un pequeño homenaje aquí con vosotros y la verdad que necesito escribir para poder desahogarme, desde la distancia. Ya que no he podido despedirme de ella, ni darle un último abrazo".

Además, Llisa fue un pilar fundamental para Malena durante su adolescencia: "Hace un tiempo conté que de pequeña tuve algunos problemas con algunas amistades y me llegué a sentir sola alguna vez y sabiendo que tenia a mi perrita, para darnos paseos por la playa , para abrazarla, para jugar con ella, para meterla en mi cama cuando mis padres no me veían, simplemente para disfrutar de su compañía... Eso me hacía sentir muy feliz , me hacia sentir que no estaba tan sola, fue mi mejor terapia y mi mejor apoyo. Ahí fue cuando nuestra relación se forjo para siempre. Uno no sabe la compañía y el amor que es capaz de dar un perrito...".